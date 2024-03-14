«Слот» отменила еще семь концертов в России. Ранее группа попала в список запрещенных

Музыкальная группа «Слот» объявила в соцсети «ВКонтакте» об отмене семи концертов. Ранее коллектив попал в список запрещенных к концертной деятельности в России, который попал в СМИ.
Артисты не выступят в Калуге, Петрозаводске, Мурманске, Калининграде, Архангельске, Ярославле и Иваново. Концерты были запланированы на март, апрель, май и июнь.
Участники группы не пояснили, почему выступления отменяются. «К сожалению, мы вынуждены сообщить об отмене ряда концертов», — написали они и посоветовали поклонникам обращаться по вопросу возврата билетов по месту приобретения.
Ранее «Слот» уже отменил концерты в Тамбове, Пензе и Тольятти. Тогда музыканты заявили, что выступления отменяют по причинам, «находящимся за пределами разумного, возможностей площадок, группы, организатора».
8 февраля в анонимном телеграм-канале «Сливная крыса» появился список музыкантов, которым якобы запрещают концертную деятельность в России. После его публикации из лайнапа фестиваля «Дикая мята» пропали упомянутые в перечне Shortparis, «План Ломоносова», «Операция пластилин» и Рита Дакота. Также продажу билетов на концерт в Перми приостановили у Лолиты.
Помимо упомянутых артистов, в списке запрещенных к концертной деятельности числятся Anna Asti, Dead Blonde, Loqiemean, Markul, The Chemodan, Дима Билан, Глюкоза, Wildways, «Комсомольск», «Несчастный случай», Алексей Кортнев, Максим Леонидов, Лолита, «Щенки», СМН, Муся Тотибадзе, «Курара», «Рыночные отношения», Scally Milano, Дора, Филипп Киркоров и еще множество музыкантов.