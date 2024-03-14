«Слот» отменила еще семь концертов в России. Ранее группа попала в список запрещенных

8 февраля в анонимном телеграм-канале «Сливная крыса» появился список музыкантов, которым якобы запрещают концертную деятельность в России. После его публикации из лайнапа фестиваля «Дикая мята» пропали упомянутые в перечне Shortparis, «План Ломоносова», «Операция пластилин» и Рита Дакота. Также продажу билетов на концерт в Перми приостановили у Лолиты.