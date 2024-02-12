В России стали отменять концерты группы «Слот». Ранее музыканты попали в список запрещенных

Группа «Слот» объявила в своих соцсетях об отмене концертов в Тамбове, Пензе и Тольятти. Ранее коллектив попал в список запрещенных к концертной деятельности в России, который 8 февраля появился в анонимном телеграм-канале «Сливная крыса» и попал в СМИ.
По словам музыкантов, концерты отменяются по обстоятельствам, «находящимся за пределами разумного, возможностей площадок, группы, организатора». Все средства за билеты будут возвращены.
«От себя хотим сказать, что каждый концерт, который у нас с вами был, бесценен! Обнимаем каждого, у кого в голове звучит наша музыка, и знаем, что эту связь ничто не может разрушить», — говорится в сообщении группы.
После публикации списка указанные в нем Shortparis, «План Ломоносова», «Операция пластилин» и Рита Дакота пропали из лайнапа фестиваля «Дикая мята». Также продажу билетов на концерт в Перми приостановили у Лолиты.
Полный список запрещенных к концертной деятельности выглядит так. Кроме упомянутых имен там есть Anna Asti, Dead Blonde, Loqiemean, Markul, The Chemodan, Дима Билан, Глюкоза, Wildways, «Комсомольск», «Несчастный случай», Алексей Кортнев, Максим Леонидов, Лолита, «Щенки», СМН, Муся Тотибадзе, «Курара», «Рыночные отношения», Scally Milano, Дора, Филипп Киркоров и еще множество музыкантов.