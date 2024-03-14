Съемки сиквелов «Никто» и «Жестокой ночи» скоро начнутся

Съемки сиквелов «Никто» Ильи Найшуллера и «Жестокой ночи» Томми Вирколы стартуют к концу этого года и началу следующего соответственно, передает Collider. Сейчас идет подготовка к производству — студия Universal видит потенциал этих франшиз.
Боб Оденкерк и Дэвид Харбор хотят вернуться к ролям из своих фильмов. Продюсер Келли МакКормик поделился, что в настоящее время пишутся сценарии и завершено несколько черновиков, но в целом «разработка идет очень хорошо».
Найшуллер еще в 2021 году говорил о продолжении «Никто». Тогда шла работа над сценарием — его, как и для первой части, должен был написать автор франшизы «Джон Уик» Дерек Кольстад.
Оригинальный фильм Найшуллера рассказывает о жизни обычного семьянина с темным прошлым. Он пытается жить спокойной жизнью и забыть о насилии, но все меняется, когда воры крадут браслет его дочери.