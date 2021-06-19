перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
На Лужнецкой набережной Москвы загорелся склад пиротехники 18:00
Дикая Мята/YouTube Организаторы «Дикой мяты» открыли донат-платформу для поддержки отмененного фестиваля
Организаторы «Дикой мяты» открыли донат-платформу для поддержки отмененного фестиваля 16:54
«Хороший Джо Белл»: вышел трейлер инди-драмы с Марком Уолбергом про подростковую травлю 16:22
Путин не включил Медведева в пятерку кандидатов от «Единой России» на выборах в Госдуму 16:14
Илья Найшуллер снимет сиквел фильма «Никто». В главной роли снова Боб Оденкерк 15:40
Путин объявил о программе медицинской реабилитации после COVID-19 14:53
maksimartist/Instagram Певицу Максим подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому
Певицу Максим подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому 14:27
Вышел тизер второго сезона «Ведьмака», посвященный Геральту 14:20
«Аэрофлот» с 25 июня запустит дополнительные рейсы в Турцию 13:53
Ущерб от отмены «Дикой мяты» оценили в почти 100 млн рублей. Поклонники скупают билеты на 2022 год 13:28
Минтранс предложил авиакомпаниям верифицировать пассажиров по сертификату о вакцинации 12:59
Писатель Слава Сэ скончался от коронавируса. Ему было 52 года 12:43
CDC/Unsplash В России выявили 17906 новых случаев COVID-19. Это рекордное количество с конца января
В России выявили 17906 новых случаев COVID-19. Это рекордное количество с конца января 11:54
В Кемеровской области разбился самолет с парашютистами. Есть погибшие 11:32
На Мальте школьникам на экзамене по арабскому языку предложили перевести предсмертную записку 10:52
Ленинградская, Тульская и Тверская области ввели обязательную вакцинацию работников 9:23
РКН удалил около 150 сайтов по продаже сертификатов вакцинации. В Москве завели 24 уголовных дела 8:29
Тейлор Свифт перевыпустит альбом «Red» 2012 года Вчера в 23:40
"Фонд V–A–C"/"ВКонтакте" Фонд V–A–C запустил опен-колл для художников и гейм-дизайнеров
Фонд V–A–C запустил опен-колл для художников и гейм-дизайнеров Вчера в 22:29
Катерина Гордеева стала новой гостьей «вДудя» Вчера в 21:10
Отключить рекламу

Илья Найшуллер снимет сиквел фильма «Никто». В главной роли снова Боб Оденкерк

Валерия Корниенко
Сегодня в 15:40

Российский режиссер Илья Найшуллер снимет продолжение фильма «Никто». Об этом он сам рассказал в интервью сайту JoBlo.com.

По словам постановщика, в настоящий момент идет работа над сценарием — его, как и для первой части, напишет автор франшизы «Джон Уик» Дерек Колстад. Главную роль в картине снова сыграет Боб Оденкерк.

Найшуллер не исключает, что в сиквеле больше внимания будет уделено Бекке (Конни Нильсен) — жене главного героя. Другие подробности сюжета пока не раскрываются.

Режиссер отметил, что фильму пока не дали «зеленый свет» на полноценную разработку, поэтому еще рано говорить о дате начала съемок и выхода картины.

Оригинальный фильм Найшуллера рассказывает о жизни обычного семьянина с темным прошлым. Он пытается жить спокойной жизнью и забыть о насилии, но все меняется, когда воры крадут браслет его дочери.

Роль противника Оденкерка в фильме исполнил Алексей Серебряков. Оператором проекта выступил Павел Погоржельский, ранее снявший «Солнцестояние».

В широкий прокат «Никто» вышел в марте, собрав 61,6 млн долларов. А сам Найшуллер стал первый российским режиссером, чья картина возглавила американский кинопрокат.

Рецензию кинокритика Станислава Зельвенского о том, что получилось, а что нет в американском дебюте Ильи Найшуллера, можно прочитать здесь.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Лука
Посвященный Эннио Морриконе новый мультфильм от студии Pixar
комедия
Круэлла
История становления самой модной злодейки Disney
хип-хоп
Og Buda, Mayot, Soda Luv
Авангард громкого и провокационного минималистик-трэпа
боевик
Телохранитель жены киллера
Райан Рейнолдс спасает жену Сэмюэля Л.Джексона от террористов
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
детектив
Заклятие-3: По воле дьявола
Очередная порция паранормальщины — теперь от Майкла Чавеса
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Илья Найшуллер
Боб Оденкерк
Конни Нильсен
Алексей Серебряков
Станислав Зельвенский
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить