Илья Найшуллер снимет сиквел фильма «Никто». В главной роли снова Боб Оденкерк

Российский режиссер Илья Найшуллер снимет продолжение фильма «Никто». Об этом он сам рассказал в интервью сайту JoBlo.com.

По словам постановщика, в настоящий момент идет работа над сценарием — его, как и для первой части, напишет автор франшизы «Джон Уик» Дерек Колстад. Главную роль в картине снова сыграет Боб Оденкерк.

Найшуллер не исключает, что в сиквеле больше внимания будет уделено Бекке (Конни Нильсен) — жене главного героя. Другие подробности сюжета пока не раскрываются.

Режиссер отметил, что фильму пока не дали «зеленый свет» на полноценную разработку, поэтому еще рано говорить о дате начала съемок и выхода картины.

Оригинальный фильм Найшуллера рассказывает о жизни обычного семьянина с темным прошлым. Он пытается жить спокойной жизнью и забыть о насилии, но все меняется, когда воры крадут браслет его дочери.

Роль противника Оденкерка в фильме исполнил Алексей Серебряков. Оператором проекта выступил Павел Погоржельский, ранее снявший «Солнцестояние».

В широкий прокат «Никто» вышел в марте, собрав 61,6 млн долларов. А сам Найшуллер стал первый российским режиссером, чья картина возглавила американский кинопрокат.

Рецензию кинокритика Станислава Зельвенского о том, что получилось, а что нет в американском дебюте Ильи Найшуллера, можно прочитать здесь.