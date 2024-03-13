В Британии врачи провели операцию с помощью Apple Vision Pro

Очки дополненной реальности для процедуры использовала одна из медсестер. С их помощью она проводила подготовку к операции, следила за работой хирургов и быстро подавала нужные инструменты. Издание уточняет, что ранее для тех же целей сотрудница больницы пользовалась гарнитурой HoloLens 2.