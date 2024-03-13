В Британии врачи провели операцию с помощью Apple Vision Pro

Врачи больницы «Кромвелл» в Лондоне провели операцию на позвоночнике с помощью очков Apple Vision Pro. Об этом рассказал Business Insider.
Очки дополненной реальности для процедуры использовала одна из медсестер. С их помощью она проводила подготовку к операции, следила за работой хирургов и быстро подавала нужные инструменты. Издание уточняет, что ранее для тех же целей сотрудница больницы пользовалась гарнитурой HoloLens 2.
Программное обеспечение для работы с Apple Vision Pro в медицинских целях создал стартап eXeX. Его приложение позволяет медперсоналу получать голографический и бесконтактный доступ к хирургическому оборудованию и процедурным руководствам в операционной.
Кроме того, софт дает возможность сразу оценить, насколько успешно прошла операция и каждый ее этап. По словам ведущей медсестры Лондонского независимого госпиталя Суви Верхо, гарнитура заметно снижает возможность ошибок из‑за «человеческого фактора» и придает врачам уверенность.
Компания Apple представила очки дополненной реальности Vision Pro в июне 2023 года. Компания назвала их самым важным своим устройством после айфона. Гаджет вызвал бурную реакцию у пользователей интернета и сразу же разошелся на мемы. В России Vision Pro появились в начале февраля 2024-го. Их стоимость достигала 900 тыс. рублей.