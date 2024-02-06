В России появились очки Apple Vision Pro стоимостью до 900 тыс. рублей

В России появились объявления о продаже Vision Pro от Apple на «Яндекс Маркете», Avito и CDEK.Shopping. Об этом сообщает РБК.
Цены на очки смешанной реальности с минимальным объемом памяти начинаются от 578 тыс. рублей. Модель на 1 терабайт без скидок обойдется примерно в 900 тыс. рублей.
Представитель Wildberries рассказал РБК, что проблем с закупкой и доставкой нет. На «Яндекс Маркете» Vision Pro можно получить не раньше 8 февраля, на Wildberries — 10 февраля, на Ozon — 22-го.
Ранее предзаказ на новинку открылся в МТС, restore: и «М.Видео-Эльдорадо». В МТС заказы начнут выдавать в начале марта, стоимость устройства не уточняется. В restore: цена Vision Pro в составит 660 тыс. за младшую модель и 750 тыс. руб. — за устройство на 1Тб.
Vision Pro по цене 3499 долларов презентовали летом 2023 года. Компания называет очки смешанной реальности самым важным своим устройством после айфона.