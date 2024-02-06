В России появились очки Apple Vision Pro стоимостью до 900 тыс. рублей

Ранее предзаказ на новинку открылся в МТС, restore: и «М.Видео-Эльдорадо». В МТС заказы начнут выдавать в начале марта, стоимость устройства не уточняется. В restore: цена Vision Pro в составит 660 тыс. за младшую модель и 750 тыс. руб. — за устройство на 1Тб.