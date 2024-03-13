Канье Уэст вышел на сцену в футболке с надписью «Фак Адидас. Ади *****»

В октябре 2022 года adidas объявила о разрыве партнерства с Канье Уэстом. В своем заявлении компания написала, что «не терпит антисемитизма и любого другого проявления языка вражды». Помимо многолетних разногласий поводом пересмотреть сделку стало появление рэпера в футболке White Lives Matter на Неделе моды в Париже. Последней каплей для бренда стал твит Уэста, в котором он сообщил, что перейдет «в смертельный режим 3 против еврейского народа», отсылая к шкале DEFCON вооруженных сил США.