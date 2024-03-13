Канье Уэст вышел на сцену в футболке с надписью «Фак Адидас. Ади *****»

Канье Уэст вышел на сцену концерта в Сан-Франциско в футболке с надписью «Фак Адидас». Фото с выступления появились в соцсетях.
На снимках с концерта рэпера можно увидеть с титановыми гриззлами в зубах и в черной футболке поверх толстовки. На майке белыми русскими буквами написано «Фак Адидас». На спине рэпер также оставил послание немецкому бренду: «Ади ***** [к черту]».
Скорее всего, автором футболки является дизайнер Гоша Рубчинский. Накануне он и рэпер представили совместную капсулу мерча «Черные псы». Кроме этого, дизайнер из России занимается всем мерчем к альбому Уэста и Ty Dolla $ign «Vultures», а еще в прошлом он также коллаборировал со спортивным гигантом.
Конфликты сопровождали Уэста и adidas на протяжении всего времени сотрудничества. Например, рэпер нарисовал свастику на кроссовке во время первой встречи при обсуждении дизайна линейки обуви Yeezy. В 2018 году артист предложил одному из директоров компании научиться любви к ближнему и целовать фото Гитлера по утрам.
В октябре 2022 года adidas объявила о разрыве партнерства с Канье Уэстом. В своем заявлении компания написала, что «не терпит антисемитизма и любого другого проявления языка вражды». Помимо многолетних разногласий поводом пересмотреть сделку стало появление рэпера в футболке White Lives Matter на Неделе моды в Париже. Последней каплей для бренда стал твит Уэста, в котором он сообщил, что перейдет «в смертельный режим 3 против еврейского народа», отсылая к шкале DEFCON вооруженных сил США.
В то же время немецкий бренд сохранил за собой право на продажу оставшихся партий кроссовок Yeezy и даже представил новые расцветки. В ответ на это Уэст предложил поклонникам бойкотировать бренд.
«Они подали иск на 250 млн долларов, и они не платят мне за обувь, на которой написано мое имя. Они используют условия контракта и 50-летний опыт, чтобы изнасиловать артиста», — говорил он в обращении к фанатам.