Анна Асти объявила о переносе концертов из‑за проблем со здоровьем

«Ребят, хотелось бы с хорошими новостями, но сообщу как есть. Я так скучала, так хотела выступать, мы все были так счастливы дать концерт на ВДНХ и потом отработать частное мероприятие. Но многие ребята заметили, что еще в парке я сильно хромала», — написала певица.
Она напомнила поклонникам, что в январе сделала операцию на обеих ступнях, и пока физически не выдерживает двухчасовые концерты тура.
«Это очень грустно признавать и вообще что‑то переносить, но, к моему большому сожалению, я должна смириться с тем, что не могу пока работать. <…> Я до последнего рвалась и пыталась пробовать, но в последний раз уходила со сцены со слезами на глазах», — добавила Асти.
По ее словам, сейчас она активно занимается решением проблем со здоровьем. « Я даже готова еще к одной операции, чтобы забыть о том, что мне так больно», — сказала певица.
Ранее праворадикальное православное движение «Сорок сороков» потребовало у Генпрокуратуры лишить певицу российского гражданства. После этого концерты Асти отменялись по всей России. По информации Mash, все дело в участии артистки в «почти голой» вечеринке Насти Ивлеевой. Впервые после нее Асти вышла на сцену 8 марта на праздничном концерте в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве.