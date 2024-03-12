Анна Асти объявила о переносе концертов из‑за проблем со здоровьем

«Ребят, хотелось бы с хорошими новостями, но сообщу как есть. Я так скучала, так хотела выступать, мы все были так счастливы дать концерт на ВДНХ и потом отработать частное мероприятие. Но многие ребята заметили, что еще в парке я сильно хромала», — написала певица.