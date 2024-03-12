Райан Гослинг вдохновлялся Мэрилин Монро для исполнения «I’m Just Ken» на церемонии «Оскар»

МакНирни уточнила, что главной целью выступления было заставить публику встать и подпевать Райану. Для этого организаторы транслировали строчки песни на больших экранах по бокам сцены. Кроме того, для Гослинга было крайне важно вовлечь в исполнение Марго Робби, Грету Гервиг и Америку Ферреру. «Мне нужно, чтобы они сидели в первом ряду. Я хочу подойти к ним, хочу чтобы они пели вместе со мной», — передала продюсерка слова актера.