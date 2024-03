Райан Гослинг вдохновлялся Мэрилин Монро для исполнения «I’m Just Ken» на церемонии «Оскар»

Для исполнения песни «I’m Just Ken» из фильма «Барби» на церемонии вручения премии «Оскар» Райан Гослинг вдохновлялся легендарным выступлением Мэрилин Монро с композицией «Diamonds Are a Girl’s Best Friend» в комедийном мюзикле «Джентльмены предпочитают блондинок» 1953 года. Об этом рассказала одна из продюсеров церемонии Молли МакНирни, передает Variety.