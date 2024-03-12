Райан Гослинг вдохновлялся Мэрилин Монро для исполнения «I’m Just Ken» на церемонии «Оскар»

Для исполнения песни «I’m Just Ken» из фильма «Барби» на церемонии вручения премии «Оскар» Райан Гослинг вдохновлялся легендарным выступлением Мэрилин Монро с композицией «Diamonds Are a Girl’s Best Friend» в комедийном мюзикле «Джентльмены предпочитают блондинок» 1953 года. Об этом рассказала одна из продюсеров церемонии Молли МакНирни, передает Variety.
«Идея сделать это выступление трибьютом Монро принадлежала Райану. Именно оттуда взялось вдохновение для нарядов: полностью розовый костюм Райана и черная одежда танцоров, а еще лестница на заднем фоне. Мы также сделали оммаж девушкам на канделябрах — только у нас это были Кен-делябры», — поделилась МакНирни.
Продюсерка рассказала, что подготовка к номеру началась за несколько месяцев до церемонии. По ее словам, актер продумал каждую секунду своего перформанса.
«Райан — настоящий профессионал. Мы познакомились на видеозвонке несколько месяцев назад. Грета Гервиг также участвовала в креативном процессе. Хореографка Райана Мэнди Мур принимала участие в каждом звонке — так же, как и Марк Ронсон (соавтор песни „I’m Just Ken“ и других композиций из саундтрека к „Барби“. — Прим. ред.)», — добавила она.
МакНирни уточнила, что главной целью выступления было заставить публику встать и подпевать Райану. Для этого организаторы транслировали строчки песни на больших экранах по бокам сцены. Кроме того, для Гослинга было крайне важно вовлечь в исполнение Марго Робби, Грету Гервиг и Америку Ферреру. «Мне нужно, чтобы они сидели в первом ряду. Я хочу подойти к ним, хочу чтобы они пели вместе со мной», — передала продюсерка слова актера.
96-я церемония вручения премии «Оскар» состоялась 11 марта 2024 года. Выступление Райана Гослинга стало одним из самых запоминающихся моментов события. Помимо актера, в номере также приняли участие исполнители эпизодических ролей Кенов в «Барби», а также продюсер Марк Ронсон и гитаристы Слэш из Guns N’ Roses и Вольфганг Ван Хален, сын легендарного Эдди Ван Халена.