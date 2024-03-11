Судья Томоно Аканэ возглавила Международный уголовный суд. Ранее она выдала ордер на президента РФ

Японская судья Томоно Аканэ, выдавшая ордер на президента России Владимира Путина, стала председателем Международного уголовного суда. Об этом стало известно из сообщения на сайте МУС.
Аканэ выбрали путем голосования членов суда на пленарной сессии 11 марта. Она заявила, что сегодня Суду «требуется стабильное, основанное на сотрудничестве и сплоченное руководство».
«Я сосредоточусь на содействии диалогу между органами Суда, представителями защиты и потерпевших, а также на укреплении дилога с государствами-участниками и государствами, которые еще не ратифицировали Римский статут», — пообещала судья.
Аканэ добавила, что будет «уделять приоритетное внимание безопасности и благополучию персонала Суда». Свое назначение на пост председателя МУС она назвала «большой честью».
Первым вице-председателем Международного уголовного суда станет Розарио Сальваторе Аитала из Италии, а вторым вице-председателем будет Рейне Алапини-Гансу из Бенина. Все они будут занимать свои должности в течение трех лет.
Томоно Акане и Розарио Сальваторе Аитала были в числе трех судей МУС, которые в марте 2023 года подписали ордер на арест президента России Владимира Путина, а также уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в «военных преступлениях, связанных с незаконной депортацией населения (детей)» с территории Украины.