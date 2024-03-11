Судья Томоно Аканэ возглавила Международный уголовный суд. Ранее она выдала ордер на президента РФ

Томоно Акане и Розарио Сальваторе Аитала были в числе трех судей МУС, которые в марте 2023 года подписали ордер на арест президента России Владимира Путина, а также уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в «военных преступлениях, связанных с незаконной депортацией населения (детей)» с территории Украины.