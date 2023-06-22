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МВД России объявило в розыск судью Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест Путина

Юлия Онодэра
Вчера в 22:07

МВД России объявило в розыск судью Международного уголовного суда Розарио Сальваторе Айталу, выдавшего ордер на арест Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Об этом сообщил ТАСС.

В базе ведомства указали, что Айталу расыскивают по статье Уголовного кодекса РФ. В каком именно правонарушении обвиняют судью, в тексте не уточнили.

В мае 2023 года Следственный комитет РФ предъявил обвинения Айтале в заведомо незаконном заключении под стражу, а также приготовлении к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений.

Тогда же СК обвинил прокурора МУС Хана Карима Асада Ахмада в привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности и также приготовлении к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений.

МУС выдало ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой 17 марта. По мнению суда, Путин и Львова-Белова причастны к незаконной депортации детей из Украины.

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МВД РоссииСледственный комитет
люди
Владимир Путин
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