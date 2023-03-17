Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест Путина и Львовой-Беловой

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. Пресс-релиз об этом появился на сайте суда.
Путин и Львова-Белова «предположительно, несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей) с оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации», следует из заявления суда в Гааге. Авторы также отметили, что «преступления, предположительно, были совершены на оккупированной территории Украины как минимум с 24 февраля 2022 года».
И Путин, и Львова-Белова, сказано в пресс-релизе суда, «несут индивидуальную уголовную ответственность за указанные преступления, за совершение деяний непосредственно совместно с другими лицами и/или через других лиц». Помимо этого, суд обвинил Путина в «неспособности осуществлять должный контроль над гражданскими и военными подчиненными».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ заявила, что страна не является участником Римского статута МУС и не несет по нему обязательств. «С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные „рецепты“ на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными», — написала она в своем телеграм-канале.
14 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что РФ не признает решения МУС по делам о военных преступлениях российских ВС на территории Украины. За день до этого The New York Times сообщила со ссылкой на анонимные источники, что суд в Гааге собирается возбудить уголовные дела по предполагаемым военным преступлениям и запросит ордера на арест нескольких российских чиновников.