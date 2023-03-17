Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест Путина и Львовой-Беловой

14 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что РФ не признает решения МУС по делам о военных преступлениях российских ВС на территории Украины. За день до этого The New York Times сообщила со ссылкой на анонимные источники, что суд в Гааге собирается возбудить уголовные дела по предполагаемым военным преступлениям и запросит ордера на арест нескольких российских чиновников.