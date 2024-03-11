В США студенты собрали деньги, чтобы охранник их колледжа увидел семью впервые за 11 лет

В американском штате Род-Айленд студенты колледжа собрали деньги, чтобы оплатить охраннику из своего учебного заведения поездку к семье в Нигерию. Об этом написал People.
Учащиеся подружились с охранником по имени Джеймс. Когда они узнали, что тот уже 11 лет не был дома, студенты решили это исправить. Чтобы собрать средства, они воспользовались краудфандинговой площадкой GoFundMe.
На портале студенты описали Джеймса как трудолюбивого и доброго человека. «Он по-настоящему один из самых хороших людей, которых вы когда‑либо встречали», — заявили они.
«Он приветствует всех улыбкой и всегда рад поговорить с вами, независимо от того, в какое время ночи вы с ним столкнулись… Он не знает, как сильно мы его ценим. Надеемся, что это покажет ему, как много он значит для нашего сообщества», — подчеркнули студенты.
Они собрали 3000 долларов всего за сутки после публикации запроса на сайте. В начале марта инициаторы сбора передали деньги Джеймсу. Тот, по их словам, был шокирован и заявил, что будет молиться за студентов и всех, кто помог ему.
В течение следующих нескольких дней краудфандинговый сбор принес еще несколько тысяч долларов. Студенты заявили, что подарят их Джеймсу в конце учебного года, чтобы тот смог и в дальнейшем посещать своих близких в Нигерии.