В США студенты собрали деньги, чтобы охранник их колледжа увидел семью впервые за 11 лет

«Он приветствует всех улыбкой и всегда рад поговорить с вами, независимо от того, в какое время ночи вы с ним столкнулись… Он не знает, как сильно мы его ценим. Надеемся, что это покажет ему, как много он значит для нашего сообщества», — подчеркнули студенты.