В Сибири грузчик спас людей от кипятка. В благодарность ему оплатили поездку домой в Азербайджан

В Новосибирске грузчик Рза Рзаев Исмаил оглу помогал местным жителям не пострадать после прорыва трубы с кипятком. В благодарность они оплатили ему поездку домой в Азербайджан, рассказал NGS.ru.
Мужчина построил переправу через перекресток улиц Пархоменко и Троллейной, который затопило после коммунального ЧП. Он также помогал пересечь ее испуганным людям, а детей переносил через реки кипятка на руках.
«Я с работы ехал, вышел и смотрю: что‑то народу много. Спрашиваю: „Что случилось?“ А там труба взорвалась. Впереди туман, просто ужасный, и дети. Кто с мамами, кто‑то без, и им страшно. А я ведь сам отец», — рассказал Рза.
Он признался, что живет в России уже больше 13 лет и потому сразу сообразил, где найти палеты для строительства переправы. Рза принес их с Ленинского рынка, расположенного неподалеку, и возвел мост.
«Детей на плечо брал и переходил. Еще женщины были, мужчины, 60 лет, 65 и старше — они не видят, что впереди, не знают, как идти, а я уже знаю дорогу. Даже трех девушек лет 25 перенес. Я маленький, но сила у меня есть», — поделился мужчина.
Рза рассказал, что сам «не обжегся, не пострадал, но промок до колена». О произошедшем дочери грузчика узнали из соцсетей. 12-летняя Ругая и 9-летняя Масума назвали папу «героем» за то, что он спасал людей.
Своих девочек мужчина видел больше семи месяцев назад — они с мамой живут в Азербайджане. Чтобы помочь Рзаеву встретиться с родными, новосибирские журналисты организовали сбор. За несколько часов удалось собрать 70 тыс. рублей — этого будет достаточно, чтобы Рза отметил свое 45-летие в кругу семьи.
Авария на теплотрассе в Ленинском произошла произошла 17 января. По словам очевидцев, фонтан кипятка поднимался на высоту седьмого этажа зданий. Без отопления остались десятки домов, 14 человек пострадали.