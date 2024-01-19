В Сибири грузчик спас людей от кипятка. В благодарность ему оплатили поездку домой в Азербайджан

«Детей на плечо брал и переходил. Еще женщины были, мужчины, 60 лет, 65 и старше — они не видят, что впереди, не знают, как идти, а я уже знаю дорогу. Даже трех девушек лет 25 перенес. Я маленький, но сила у меня есть», — поделился мужчина.