Грузчик, спасавший людей из кипятка, пожертвовал собранные ему деньги детскому дому

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:30
Фото: NGSRU/Youtube

Грузчик Рза Рзаев, который в Новосибирске спасал людей от прорыва трубы с кипятком, пожертвовал собранные ему в благодарность деньги. Об этом сообщает NGS.ru.

Он отдал 70 тыс. рублей детскому дому «Жемчужина» и подчеркнул, что помогал людям в тот день не ради денег. В распоряжении редакции издания есть документ, подтверждающий перевод.

«Спасибо всем, кто послал деньги, но я помог людям не ради них. Я сам каждый раз, когда мне удается собрать нужную сумму, езжу к семье. У меня всегда было желание помочь детскому дому для детей с ограниченными возможностями, поэтому решил все эти деньги перечислить им», — сказал он.

17 января Рзаев построил переправу через перекресток улиц Пархоменко и Троллейной, который затопило после коммунального ЧП. Он также помогал пересечь ее испуганным людям, а детей переносил через реки кипятка на руках.

В благодарность журналисты NGS.ru организовали сбор средств грузчику, за несколько часов горожане пожертвовали 70 тыс. рублей. Предполагалось, что на эти средства Рзаев сможет съездить и отметить свой день рождения к жене и детям в Азербайджан. Они не виделись больше семи месяцев.

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