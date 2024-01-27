Грузчик, спасавший людей из кипятка, пожертвовал собранные ему деньги детскому дому

Грузчик Рза Рзаев, который в Новосибирске спасал людей от прорыва трубы с кипятком, пожертвовал собранные ему в благодарность деньги. Об этом сообщает NGS.ru.
Он отдал 70 тыс. рублей детскому дому «Жемчужина» и подчеркнул, что помогал людям в тот день не ради денег. В распоряжении редакции издания есть документ, подтверждающий перевод.
«Спасибо всем, кто послал деньги, но я помог людям не ради них. Я сам каждый раз, когда мне удается собрать нужную сумму, езжу к семье. У меня всегда было желание помочь детскому дому для детей с ограниченными возможностями, поэтому решил все эти деньги перечислить им», — сказал он.
17 января Рзаев построил переправу через перекресток улиц Пархоменко и Троллейной, который затопило после коммунального ЧП. Он также помогал пересечь ее испуганным людям, а детей переносил через реки кипятка на руках.
В благодарность журналисты NGS.ru организовали сбор средств грузчику, за несколько часов горожане пожертвовали 70 тыс. рублей. Предполагалось, что на эти средства Рзаев сможет съездить и отметить свой день рождения к жене и детям в Азербайджан. Они не виделись больше семи месяцев.