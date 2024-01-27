Грузчик, спасавший людей из кипятка, пожертвовал собранные ему деньги детскому дому

«Спасибо всем, кто послал деньги, но я помог людям не ради них. Я сам каждый раз, когда мне удается собрать нужную сумму, езжу к семье. У меня всегда было желание помочь детскому дому для детей с ограниченными возможностями, поэтому решил все эти деньги перечислить им», — сказал он.