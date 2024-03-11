Джоди Фостер не появится в новом сезоне «Настоящего детектива»

Джоди Фостер заявила на красной дорожке церемонии вручения премии «Оскар», что не вернется в пятый сезон сериала «Настоящий детектив». Ее слова передает Variety.
О том, что сериал продлили еще на один сезон, стало известно в прошлом месяце. Тогда же объявили, что заниматься им будет Исса Лопес, которая снимала «Ночную страну».
Из‑за возвращения Лопес поклонники стали думать, что пятый сезон прервет серию антологий «Настоящего детектива» и, возможно, перейдет к непрерывному повествованию с возможным возвращением Фостер и других персонажей «Ночной страны». Однако Фостер заявила, что это антология. «Это раз и навсегда», — добавила она.
В «Ночной стране» детективы Лиз Дэнверс и Эванджелин Наварро расследуют исчезновение восьми ученых, работающих на арктической исследовательской станции на Аляске. Вскоре они обнаруживают, что это происшествие может быть связано с одним из их старых дел.
В своей рецензии критик «Афиши Daily» Евгений Ткачев назвал последнюю часть антологии «проходным полицейским сериалом» и раскритиковал создателей за явное морализаторство.