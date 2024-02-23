«Настоящий детектив» продлили на 5-й сезон. Шоураннером вновь станет Исса Лопес

Студия HBO продлила сериал «Настоящий детектив» на пятый сезон. Шоураннером выступит Лисса Лопес, работавшая над последней частью антологии под названием «Ночная страна». Об этом сообщил Variety.

Четвертый сезон стал самым просматриваемым за историю сериала. В среднем каждый эпизод собирал у экранов 12,7 млн зрителей, в то время как для первого сезона этот показатель оставался на отметке 11,9 млн. Последнюю серию «Ночной страны», вышедшую 19 февраля, посмотрели 3,2 млн человек.

«С момента зарождения идеи до премьеры „Ночная страна“ была самым интересным и удивительным приключением моей карьеры. HBO полностью доверяла моему видению. Для меня это было исполнением мечты. Жду не дождусь начать работать над новым сезоном», — написала Лопес.

«Лопес — это один из тех редких талантов, который полностью соответствует духу HBO. Она полностью руководила творческим процессом, ни разу не поступившись своим видением, и вдохновляла нас своей стойкостью как в качестве сценариста, так и режиссера. Вместе с Джоди [Фостер] и Кали [Рейс] она сделала эту часть франшизы невероятно успешной, и мы рады, что можем называть ее частью нашей семьи», — написала Франческа Орси, исполнительный программный директор HBO.

Четвертый сезон сериала вызвал неоднозначную реакцию у поклонников шоу. Многие из них раскритиковали Лопес за неуместные отсылки к первому сезону. В числе критиков — автор первых трех сезонов Ник Пиццолатто. В своих соцсетях он репостнул несколько негативных отзывов, в которых «Ночную страну» назвали «полным провалом», а ее создателей обвинили в «надругательстве над легендарным диалогом». «Я определенно не имел никакого отношения к этой истории или чему-либо еще. Не моя вина», — ответил он одному из комментаторов.

«Как жаль… но, слушайте, видимо „мне нечего сказать, поэтому буду оскорблять других“ — это новая мода», — написала в ответ актриса Кали Рейс, сыгравшая в последнем сезоне детектива Эванджелин Наварро.

Последняя серия четвертого сезона «Настоящего детектива» с подзаголовком «Ночная страна» вышла 18 февраля 2024 года. В своей рецензии критик «Афиши Daily» Евгений Ткачев назвал последнюю часть антологии «проходным полицейским сериалом» и раскритиковал создателей за явное морализаторство.