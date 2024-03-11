Кристина Эпплгейт призналась, что «живет в аду» из‑за рассеянного склероза

Американская актриса Кристина Эпплгейт, известная по фильму «Очень плохие мамочки» и сериалу «Прощай навсегда», рассказала о жизни с рассеянным склерозом. Она заявила, что «живет в аду», написал Deadline.
Артистка дала интервью программе Good Morning America. В нем Эпплгейт призналась, что редко выходит на улицу. «Это немного тяжело для меня», — добавила она.
Тем не менее, Эпплгейт заверила, что ощущает любовь поклонников и коллег. Их поддержку актриса назвала «замечательной». Она также подчеркнула, что «по-настоящему благодарна» за нее.
Актриса вспомнила свое недавнее появление на церемонии вручение телевизионной награды «Эмми». Она отметила, что практически «отключилась» на сцене и не помнила, что именно она говорила.
«Люди говорили мне, что я была смешной, но я даже не знаю, что я сказала. Я не знаю, что я делала. Я так распереживалась, что даже не знала, что происходит», — пояснила Эплгейт.
Во время выступления актрисы зал встречал ее стоячими овациями. «Я чувствовала себя любимой, и это было действительно прекрасно, хотя эта аудитория вставала ради каждого», — заявила она.
Эпплгейт диагностировали рассеянный склероз в 2021 году во время съемок финального сезона «Прощай навсегда». Актриса признавалась, что съемки после этого проходили «настолько тяжело, насколько возможно представить»: у Эпплгейт немели ноги, она передвигалась в инвалидном кресле, сильно поправилась и постоянно была уставшей.
Кристина Эпплгейт известна по большому количеству ролей в преимущественно комедийных проектах. В ее фильмографии числятся такие картины, как «Вид сверху лучше», «Пришельцы в Америке», «Милашка», «Пережить Рождество», «Очень плохие мамочки». Также актриса снялась в сериалах «Друзья», «Джесси», «Женаты и с детьми», «Кто такая Саманта?».
Ранее артистке уже приходилось сталкиваться с серьезным заболеванием. В августе 2008 года Эпплгейт сообщила, что у нее обнаружили рак молочной железы. Актрисе пришлось перенести двойную мастэктомию. Позднее она решилась также на удаление яичников и фаллопиевых труб.