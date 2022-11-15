Кристина Эпплгейт рассказала, как ее рассеянный склероз повлиял на съемки финала «Прощай навсегда»

Американская актриса Кристина Эпплгейт рассказала в интервью Variety, как проходили съемки финального эпизода сериала «Прощай навсегда». Актриса согласилась на них, несмотря на диагностированный у нее рассеянный склероз.
По словам Эпплгейт, создатели шоу предлагали ей отказаться от съемок и готовы были свернуть проект. Однако актриса запротестовала: она хотела, чтобы «Прощай навсегда» все-таки был завершен.
Однако работа над третьим сезоном оказалась почти невозможной, отметило издание. Из‑за заболевания Эпплгейт с трудом могла ходить и не была способна выдерживать привычные нагрузки съемочного процесса.
Съемки, как призналась актриса, проходили «настолько тяжело, насколько возможно представить». Эпплгейт привозили на съемочную площадку на инвалидном кресле, поскольку ее ноги онемели. К тому же актриса поправилась на 18 кг и постоянно хотела спать.
«Мне поставили диагноз во время работы, и мне пришлось звонить всем и говорить: „У меня рассеянный склероз, ребята. Что за черт!“ И затем мне и нам всем пришлось выяснить, на что я была способна», — рассказала Эпплгейт.
Актриса пояснила, что на площадке приходилось поддерживать холодную температуру, поскольку «тепло — это наш (пациентов с рассеянным склерозом. — Прим. ред.) криптонит». Из‑за плохого самочувствия Эпплгейт иногда не могла появиться на съемках в назначенное время.
«Они были такими любящими. Если я звонила утром и говорила „Ребята, я не могу спуститься с лестницы“, они отвечали: „Ок! Мы не будем снимать сегодня. Поделаем что‑нибудь другое“. Netflix даже позволил нам сделать паузу на несколько месяцев, чтобы я смогла оправиться и определиться с лечением», — добавила Эпплгейт.
Она отметила, что сложности съемочного периода и болезни отразились в новых эпизодах сериала. «Вы сможете увидеть, что мне больно. Я еще не смотрела и не думаю, что буду, потому что это слишком тяжело для меня», — сказала актриса.
Эпплгейт подчеркнула, что создатели шоу все же много смеялись во время съемок и «наслаждались нашими последними месяцами вместе», несмотря на то что в некоторых эпизодах, где ей приходилось стоять, актрису держали за ноги, чтобы она не упала.
Роль в «Прощай навсегда» станет последней для Эпплгейт, после чего она будет искать новое дело — возможно, им станет продюсирование. «Мне нужно найти место такое же уютное, как и моя съемочная площадка, где не подумают, что я дива, когда говорю „Эй, я могу работать только пять часов“», — пояснила актриса.