Кристина Эпплгейт рассказала, как ее рассеянный склероз повлиял на съемки финала «Прощай навсегда»

Роль в «Прощай навсегда» станет последней для Эпплгейт, после чего она будет искать новое дело — возможно, им станет продюсирование. «Мне нужно найти место такое же уютное, как и моя съемочная площадка, где не подумают, что я дива, когда говорю „Эй, я могу работать только пять часов“», — пояснила актриса.