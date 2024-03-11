Съемки второго сезона «Миротворца» стартуют летом 2024-го

По словам Ганна, он написал сценарий ко всем сериям нового сезона, но в качестве режиссера поработает лишь над несколькими из них. Вторая часть шоу будет происходить в обновленной вселенной DC, созданием которой Ганн занимается вместе с Питером Сафраном.