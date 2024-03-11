Съемки второго сезона «Миротворца» стартуют летом 2024-го

Дженнифер Холланд заявила, что съемки второго сезона сериала «Миротворец» начнутся летом 2024 года. Актриса рассказала об этом в своих соцсетях.
«Даааа, мы начнем съемки этим летом! Это будет так круто!» — написала актриса в ответ на комментарий одного из поклонников в инстаграме*.
Позже слова Холланд подтвердил шоураннер сериала и муж артистки Джеймс Ганн. Он уточнил, что работа над новым сезоном «Миротворца» будет проходить параллельно с его предстоящим фильмом «Супермен».
По словам Ганна, он написал сценарий ко всем сериям нового сезона, но в качестве режиссера поработает лишь над несколькими из них. Вторая часть шоу будет происходить в обновленной вселенной DC, созданием которой Ганн занимается вместе с Питером Сафраном.
Во втором сезоне сериала на экране появятся новые персонажи, а также изменятся вступительные титры. К своим ролям вернутся Джон Сина, Даниель Брукс, Дженнифер Холланд и Стив Эйджи.
Первый сезон «Миротворца» стартовал в январе 2022-го и состоял из 8 эпизодов. По словам Ганна, последняя серия установила рекорд по просмотрам на HBO Max. К финалу количество просмотров увеличилось на 44% по сравнению с премьерой.
* Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.