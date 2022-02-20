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Финал первого сезона «Миротворца» установил рекорд по просмотрам на HBO Max

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:36

Финал сериала «Миротворец» установил рекорд по просмотрам на HBO Max и значительно увеличил аудиторию шоу. Об этом рассказал режиссер Джеймс Ганн в твиттере.

По его словам, к финалу количество просмотров увеличилось на 44% по сравнению с премьерой.

16 февраля стало известно, что HBO Max продлил спин-офф фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет» на второй сезон. «Спасибо Питеру Сафрану, Джону Сине, нашим невероятным актерам, членам съемочной группы и друзьям из HBO Max, но больше всего — всем вам за то, что смотрите!» — отметил Ганн.

«Миротворец» рассказывает о суперзлодее, который впервые появился во второй части «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна. Режиссер полностью отвечал за сценарий, а также поставил несколько эпизодов сериала.

В сериале снялись Джон Сина, Дженнифер Холланд, Роберт Патрик, Фредди Строма, Кристофер Хейердал, Стив Эйджи и другие.

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