Джеймс Ганн и Питер Сафран стали сопредседателями DC Studios

Американский режиссер Джеймс Ганн («Стражи Галактики», «Миротворец») и продюсер Питер Сафран («Заклятие», «Аквамен») стали сопредседателями и совладельцами DC Studios. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Ганн и Сафран возглавят усилия компании в области кино, телевидения и анимации. Кроме того, гендиректор Discovery Дэвид Заслав заменит руководителя DC Films Уолтера Хамаду.

Ганн займется творческими вопросами, а Сафран сосредоточится на развитии бизнеса и производства. Оба специалиста продолжат также работать над своими собственными проектами и продюсировать их.

Ганн и Сафран будут подчиняться напрямую Заславу и сотрудничать тесно с представителями Warners Майклом Де Лука и Памелой Абди. Источники сообщают, что контракты с Ганном и Сафраном заключили на четыре года.

В течение этого срока Ганн будет сотрудничать только с DC. При этом ни Ганн, ни Сафран не планируют заниматься продолжением «Джокера» — одним из самых амбициозных проектов DC.

Будут ли новые руководители студии работать над проектами Мэтта Ривза, основанными на фильме «Бэтмен», остается неизвестным. Все прочии инициативы компании попадут в сферу ответственности Ганна и Сафрана.

«Их многолетний опыт в кинопроизводстве, тесные связи с креативным сообществом и проверенный послужной список, взволновавший поклонников супергероев по всему миру, делают их уникальными специалистами в области разработки долгосрочной стратегии для кино, телевидения и анимации», — заявил Заслав.