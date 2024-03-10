Кейт Бланшетт стала креативным директором производителя саке

Сегодня в 16:51
Фото: Dave Benett/Getty Image

Кейт Бланшетт заняла пост креативного директора японской компании Toku Sake, сообщает Bloomberg. Актриса — любительница саке, призналась она.

Toku Sake выпускает премиальное саке. Бланшетт полюбила традиционный напиток во время работы в другой японской компании — SK-II, которая выпускает товары по уходу за кожей. Бренд использовал в своих продуктах дрожжи, полученные при брожении саке.

Бланшетт поделилась, что ей нравится ритуал и близость, когда люди наливают друг другу саке, и она пьет его охлажденным. Toku в рознице продается за 200 долларов (более 18 тыс. рублей) за бутылку. Актриса надеется увеличить присутствие напитка на западном рынке и изменить его восприятие там.

Ранее «Афиша Daily» рассказывала, что это за напиток — саке, как его выбрать и как, с чем и из чего его пить. Получилось подробно.

Подробности по теме
Не только саке: японский алкоголь, о котором стоит знать
Расскажите друзьям
Мобильная версия
Подпишитесь на новости
Афиша Daily
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
© 1999–2024 ООО «Компания Афиша»
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите ctrl + enter
18+