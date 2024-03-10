Кейт Бланшетт стала креативным директором производителя саке

Бланшетт поделилась, что ей нравится ритуал и близость, когда люди наливают друг другу саке, и она пьет его охлажденным. Toku в рознице продается за 200 долларов (более 18 тыс. рублей) за бутылку. Актриса надеется увеличить присутствие напитка на западном рынке и изменить его восприятие там.