Ирландцы проголосовали против конституционных поправок о семье и роли женщины в ней

74% граждан Ирландии, принявших участие в голосовании по конституционным поправкам, проголосовали против изменения пунктов о браке и семье и о роли женщины. Власти страны признали проблемы с формулировками вопросов и провале в продвижении изменений, сообщает Irish Times.
Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар предлагал убрать упоминание о браке как основе, «на которой зиждется семья», и расширить до «брака или других прочных отношений». Следующая поправка касалась утверждений, что место женщины в семье обеспечивает общее благо, которое не может быть дано государством, и матери не обязаны работать по экономической необходимости, если это приводит к пренебрежению их обязанностями по дому. Вместо этого предлагалось прописать, что государство будет стремиться поддерживать «оказание членами семьи помощи друг другу».
«Правительство неверно оценило настроение электората и представило им предложения, которые толком не объяснило, и предложения, которые, в то же время могли иметь серьезные последствия для общества», — заявил беспартийный сенатор Майкл Макдауэлл, проголосовавший против.
Тем временем Минпросвещения РФ поддержало изучение семейной истории в рамках школьных занятий «Разговоры о важном». А в Поморье организуют занятия для мужчин, чтобы подготовить их к появлению семьи и ребенка и тем самым повысить рождаемость.