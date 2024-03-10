Ирландцы проголосовали против конституционных поправок о семье и роли женщины в ней

Сегодня в 08:55
Фото: Sergiu Vălenaș/Unsplash

74% граждан Ирландии, принявших участие в голосовании по конституционным поправкам, проголосовали против изменения пунктов о браке и семье и о роли женщины. Власти страны признали проблемы с формулировками вопросов и провале в продвижении изменений, сообщает Irish Times.

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар предлагал убрать упоминание о браке как основе, «на которой зиждется семья», и расширить до «брака или других прочных отношений». Следующая поправка касалась утверждений, что место женщины в семье обеспечивает общее благо, которое не может быть дано государством, и матери не обязаны работать по экономической необходимости, если это приводит к пренебрежению их обязанностями по дому. Вместо этого предлагалось прописать, что государство будет стремиться поддерживать «оказание членами семьи помощи друг другу».

«Правительство неверно оценило настроение электората и представило им предложения, которые толком не объяснило, и предложения, которые, в то же время могли иметь серьезные последствия для общества», — заявил беспартийный сенатор Майкл Макдауэлл, проголосовавший против.

Тем временем Минпросвещения РФ поддержало изучение семейной истории в рамках школьных занятий «Разговоры о важном». А в Поморье организуют занятия для мужчин, чтобы подготовить их к появлению семьи и ребенка и тем самым повысить рождаемость.

Расскажите друзьям
Мобильная версия
Подпишитесь на новости
Афиша Daily
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
© 1999–2024 ООО «Компания Афиша»
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите ctrl + enter
18+