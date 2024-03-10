Ирландцы проголосовали против конституционных поправок о семье и роли женщины в ней

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар предлагал убрать упоминание о браке как основе, «на которой зиждется семья», и расширить до «брака или других прочных отношений». Следующая поправка касалась утверждений, что место женщины в семье обеспечивает общее благо, которое не может быть дано государством, и матери не обязаны работать по экономической необходимости, если это приводит к пренебрежению их обязанностями по дому. Вместо этого предлагалось прописать, что государство будет стремиться поддерживать «оказание членами семьи помощи друг другу».