В Поморье хотят повысить рождаемость за счет ответственного отцовства

Власти Архангельской области организуют занятия для мужчин, чтобы подготовить их к появлению семьи и ребенка и тем самым повысить рождаемость у себя и во всем СЗФО. Об этом сообщает ТАСС со слов губернатора Александра Цыбульского.
«К сожалению, наша область и вообще весь северо-запад России пока в числе таких демографически отстающих территорий. Но мы и в числе первых по реализации региональных программ, конкретных механизмов, направленных на исправление ситуации», — заявил чиновник.
По словам Цыбульского, поморский Центр поддержки молодой семьи занял лидирующую позицию среди 80 подобных организаций в РФ и Беларуси по подготовке к ответственному отцовству. В рамках проекта «Школа отцовства» сотрудники проводят лекции в учебных заведениях. Мужчины должны быть эмоционально и физически доступными для своего ребенка, им также оказывают бесплатную психологическую помощь при надобности, отметили там.
В феврале больница Благовещенска начала выдавать вязаные пинетки пациенткам, решившим сделать аборт. Легкие ботинки для грудных детей вручают психологи в конце консультирования по поводу отказа от процедуры.
В начале февраля детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец предложила премировать врачей, сумевших отговорить женщин от аборта. Под конец прошлого года в Псковской области вслед за другими субъектами запретили склонять женщин к абортам под угрозой штрафа.