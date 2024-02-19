На «Разговорах о важном» может появиться история семьи

В феврале 2023 года министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что «Разговоры о важном» будут проводить для родителей, а также для будущих преподавателей. По его словам, в педагогических вузах, как и в школах, начнут проводить церемонию поднятия государственного флага и исполнения гимна.