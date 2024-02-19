На «Разговорах о важном» может появиться история семьи

Минпросвещения поддержало изучение семейной истории в рамках школьных занятий «Разговоры о важном». Об этом в ведомстве сообщили РИА «Новости».
С предложением выступила зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко. По ее словам, рассказы старших лежат в основе национальной исторической памяти.
В феврале 2023 года министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что «Разговоры о важном» будут проводить для родителей, а также для будущих преподавателей. По его словам, в педагогических вузах, как и в школах, начнут проводить церемонию поднятия государственного флага и исполнения гимна.
В сентябре 2023-го в Кемеровской области восьмилетний мальчик сбежал из дома после «Разговоров о важном». Учительница заявила в классе, что каждый человек обязательно должен создать семью и обзавестись детьми. А старшие товарищи во дворе поделились с мальчиком, что необходимо делать для рождения детей, что ужаснуло ученика.