Студента МГУ, назвавшего вайфай «Slava Ukraine!», арестовали на 10 суток

22-летний студент МГУ получил 10 суток административного ареста за то, что назвал вайфай в общежитии «Slava Ukraine!». Об этом сообщают «Осторожно, новости».
Полицейские обнаружили сеть с проукраинским лозунгом 6 марта. Сотрудники центра «Э» выяснили, кто купил и подключил роутер.
Молодого человека признали виновным в публичной демонстрации экстремистской символики. В суде он признал, что сам настроил сеть. Его роутер конфисковали как орудие преступления.
Телеграм-канал отмечает, что в 2022 году студент ходил на митинги против военной операции на Украине.
Это не первый подобный случай. В июле 2022 года москвичка вызвала полицию, обнаружив в доме вайфай «Слава Украине», а в ночь на 1 января 2024-го сразу в нескольких городах праздничные гирлянды начали транслировать аналогичную надпись (на одного из владельцев такой гирлянды в Великом Новгороде составили протокол о дискредитации армии).
В январе 2024 года Минюст признал приветствие «Слава Украине» и ответ «Героям слава» «нацисткими» как символику ОУН и УПА, которые внесены в России в список экстремистских организаций и запрещены.