Студента МГУ, назвавшего вайфай «Slava Ukraine!», арестовали на 10 суток

Это не первый подобный случай. В июле 2022 года москвичка вызвала полицию, обнаружив в доме вайфай «Слава Украине», а в ночь на 1 января 2024-го сразу в нескольких городах праздничные гирлянды начали транслировать аналогичную надпись (на одного из владельцев такой гирлянды в Великом Новгороде составили протокол о дискредитации армии).