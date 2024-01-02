Жителя Великого Новгорода обвинили в дискредитации армии из‑за гирлянды с надписью «Слава Украине»

На жителя Великого Новгорода составили протокол по статье о дискредитации Вооруженных сил России из‑за гирлянды на его балконе, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Новгородской области.
«Поступило сообщение, <…> наряд выехал на место, установлены хозяева квартиры, где размещена гирлянда. На ней транслировался лозунг, прославляющий Вооруженные силы Украины. Гирлянда изъята. В отношении хозяев квартиры составлен протокол по 20.3.3 часть 1 КоАП «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации», — сказал собеседник агентства.
Пресс-служба добавила, что гирлянду у мужчины изъяли.
Судя по появившемуся в соцсетях видео, на повешенной на окне разноцветной электронной гирлянде была запущена бегущая строка со словами «Слава Украине». Издание 7×7* уточняет, что местная жительница из‑за этого даже позвонила в ФСБ, а в соцсетях новгородца призвали «сжечь» и «расстрелять всю семью». В то же время кто‑то заметил, что гирлянда висит на этом окне уже несколько лет и раньше на ней не появлялось подобных сообщений.
Сейчас владелец квартиры дожидается суда, добавляет ТАСС. По его словам в разговоре с полицейскими, гирлянда управляется через Wi-Fi и должна была показывать поздравление с Новым годом, а о появившемся лозунге он совсем не подозревал.
*Издание 7×7 внесено Минюстом в список иностранных агентов.