Жителя Великого Новгорода обвинили в дискредитации армии из‑за гирлянды с надписью «Слава Украине»

Судя по появившемуся в соцсетях видео, на повешенной на окне разноцветной электронной гирлянде была запущена бегущая строка со словами «Слава Украине». Издание 7×7* уточняет, что местная жительница из‑за этого даже позвонила в ФСБ, а в соцсетях новгородца призвали «сжечь» и «расстрелять всю семью». В то же время кто‑то заметил, что гирлянда висит на этом окне уже несколько лет и раньше на ней не появлялось подобных сообщений.