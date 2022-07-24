Москвичка обнаружила Wi-Fi с названием «Слава Украине». Приехала полиция

В Москве женщина пожаловалась в полицию, что кто‑то из ее соседей назвал свой Wi-Fi «Слава Украине». Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, в дежурную часть обратилась жительница многоэтажки на улице Яблочкова в Бутырском районе. Москвичка поймала слабый сигнал беспроводного интернета в своей квартире и потребовала вычислить нарушителя.

На место приехали полицейские и убедились, что Wi-Fi с названием «Слава Украине» действительно существует. Откуда идет сигнал, выяснить пока не удалось. Но проверка все еще продолжается.