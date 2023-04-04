Warner Bros. готовит перезапуск «Гарри Поттера» в формате сериала

Предполагается, что в шоу будет семь сезонов, каждый из которых будет основан на одной из семи книг серии. Гендиректор Warner Bros. Дэвид Заслав и программный директор HBO Кейси Блойс пытаются убедить Роулинг запустить новую франшизу, сделка пока не завершена.