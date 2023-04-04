Warner Bros. готовит перезапуск «Гарри Поттера» в формате сериала

Американская кинокомпания Warner Bros. планирует заказать новый сериал для принадлежащей ей стриминговой платформы HBO Max по мотивам книг Дж.К. Роулинг о Гарри Поттере. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на два источника, близких к вопросу.
Предполагается, что в шоу будет семь сезонов, каждый из которых будет основан на одной из семи книг серии. Гендиректор Warner Bros. Дэвид Заслав и программный директор HBO Кейси Блойс пытаются убедить Роулинг запустить новую франшизу, сделка пока не завершена.
Писательница будет участвовать в разработке сценария, чтобы он не потерял замысел оригинальных книг. Однако на съемочной площадке Роулинг не будет, основного режиссера и шоураннера студия объявит позже.
Анонсировать новый проект Warner Bros. может уже на следующей неделе, во время презентации программы развития стриминга HBO Max. Сериал про Гарри Поттера должен стать главным объявлением.