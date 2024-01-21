Deadline сообщил о начале работы над сериалом по «Гарри Поттеру»

HBO Max начал работу над сериальной адаптацией книг о «Гарри Поттере», сообщает Deadline со ссылкой на источники. По словам инсайдеров, на этой неделе в Лос-Анджелесе прошли первые встречи со сценаристами, которые представили свои идеи по экранизации книг Джоан Роулинг.
Среди кандидатов — Марта Хиллер («Последнее королевство»), Кэтлин Джордан («Молодые охотницы за головами»), Том Моран («Час дьявола») и Майкл Лессли («Голодные игры: баллада о змеях и певчих птицах»).
Сценаристы, чьи идеи понравятся создателям шоу больше, отправятся на следующий раунд встреч, которые пройдут в Великобритании. В создании сценария могут принять участие и несколько человек.
Неясно, какую роль в этом процессе принимает сама Роулинг, живущая в Шотландии. Но ожидается, что она будет участвовать в принятии решений по сериалу. Также известно, что писательница будет в числе исполнительных продюсеров шоу.
В апреле Bloomberg со ссылкой на источники рассказал о планах Warner Bros. заказать сериал о «Гарри Поттере» для принадлежащей ей платформы HBO Max. Предполагается, что в шоу будет семь сезонов, каждый из которых будет основан на одной из семи книг серии. Через несколько дней HBO Max официально анонсировал проект.