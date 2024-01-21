Deadline сообщил о начале работы над сериалом по «Гарри Поттеру»

В апреле Bloomberg со ссылкой на источники рассказал о планах Warner Bros. заказать сериал о «Гарри Поттере» для принадлежащей ей платформы HBO Max. Предполагается, что в шоу будет семь сезонов, каждый из которых будет основан на одной из семи книг серии. Через несколько дней HBO Max официально анонсировал проект.