Илон Маск запустит конкурента YouTube для «умных» ТВ

Соцсеть X (бывший Twitter) запустит приложение для телевизоров Samsung и Amazon с поддержкой Smart TV. Оно должно стать конкурентом YouTube, пишет Fortune со ссылкой на источник.
По его словам, запуск запланирован на следующей неделе. Интерфейс видеосервиса якобы будет идентичен приложению YouTube, встроенному в телевизоры.
При помощи новой платформы Маск хочет убедить пользователей X смотреть «длинные видео на большом экране», а также привлечь рекламодателей и инфлюэнсеров.
Илон Макс приобрел Twitter в октябре 2022 года. Вскоре он уволил половину сотрудников, включая нескольких топ-менеджеров, и изменил политику модерации контента, из‑за чего многие стали жаловаться на увеличившееся число дезинформации.
В ноябре 2023-го Walt Disney, Paramount, Sony Pictures, Apple, IBM и другие крупные компании приостановили рекламу в соцсети X после обвинений Илона Маска в поддержке антисемитских постов.