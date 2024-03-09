Илон Маск запустит конкурента YouTube для «умных» ТВ

Сегодня в 12:59
Фото: BoliviaInteligente/YouTube

Соцсеть X (бывший Twitter) запустит приложение для телевизоров Samsung и Amazon с поддержкой Smart TV. Оно должно стать конкурентом YouTube, пишет Fortune со ссылкой на источник.

По его словам, запуск запланирован на следующей неделе. Интерфейс видеосервиса якобы будет идентичен приложению YouTube, встроенному в телевизоры.

При помощи новой платформы Маск хочет убедить пользователей X смотреть «длинные видео на большом экране», а также привлечь рекламодателей и инфлюэнсеров.

Илон Макс приобрел Twitter в октябре 2022 года. Вскоре он уволил половину сотрудников, включая нескольких топ-менеджеров, и изменил политику модерации контента, из‑за чего многие стали жаловаться на увеличившееся число дезинформации.

В ноябре 2023-го Walt Disney, Paramount, Sony Pictures, Apple, IBM и другие крупные компании приостановили рекламу в соцсети X после обвинений Илона Маска в поддержке антисемитских постов.

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