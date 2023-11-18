Apple, Disney и Warner Bros. отказались от рекламы в X из‑за антисемитских постов

Целый ряд крупных рекламодателей отказались от сотрудничества с X (бывшим Twitter). Walt Disney, Warner Bros. Discovery, Paramount и Sony Pictures приостановят свои кампании в соцсети, сообщает The Hollywood Reporter. Такое же решение приняла Apple, говорят источники агентства Axios.
Кинокомпании и техногигант присоединились к IBM, Lionsgate Entertainment и Еврокомиссии, также принявшими решение не размещать рекламу в соцсети Илона Маска.
Негативную реакцию спровоцировал твит миллиардера, который публично поддержал высказывание пользователя о том, что еврейские сообщества «распространяют ту же диалектическую ненависть к белым людям, которую требуют прекратить в отношении себя». «Вот это самая настоящая правда», — написал Маск.
В то же время некоммерческая организация Media Matters for America обратила внимание, что рекламные посты в соцсети появляются рядом с пронацистским контентом. Представители X сообщили Axios, что провели проверку аккаунтов с антисемитским контентом, и пообещали, что «они больше не будут монетизироваться».
Белый дом решительно осудил позицию Илона Маска и назвал ее пропагандой антисемитской ненависти, которая противоречит американским ценностям.
«Мы все обязаны объединять людей против ненависти и выступать против тех, кто посягает на достоинство своих соотечественников и ставит под угрозу безопасность нашего общества», — подчеркнул пресс-секретарь президента Эндрю Бейтс.