Apple, Disney и Warner Bros. отказались от рекламы в X из‑за антисемитских постов

В то же время некоммерческая организация Media Matters for America обратила внимание, что рекламные посты в соцсети появляются рядом с пронацистским контентом. Представители X сообщили Axios, что провели проверку аккаунтов с антисемитским контентом, и пообещали, что «они больше не будут монетизироваться».