Зак Снайдер посчитал, что «Мятежную луну» посмотрели больше людей, чем «Барби»

Зак Снайдер посчитал, что сборы «Мятежной Луны» могли бы обогнать «Барби», если бы фильм вышел в кинотеатрах, а не на Netflix. Такое заявление режиссер «Мятежной Луны» сделал на подкасте у Джо Рогана.
С ведущим у него зашел разговор о модели распространения контента в онлайн-кинотеатре. Снайдер был поражен тем, как организован стриминговый бизнес сервиса.
«На днях я был на одном мероприятии, и мы говорили о «Мятежной Луне-2». И мне сказали: «Ну тогда расскажите о первой «Мятежной Луне»». Я такой: «Нет, идите, *****, посмотрите сами. Я знаю, что вы можете сделать это дома», — вспоминает постановщик.
«Это не похоже на ситуацию в кинотеатре. Ты можешь включить его на своем телефоне прямо сейчас и посмотреть прямо здесь, если захочешь. Это просто безумие. Эта модель, эта машина, которую они создали, — это нечто», — добавляет Снайдер.
После этого он поделился успехом своего нового космического боевика и сравнил его с «Барби».
«Представим себе Netflix, где нужно всего лишь нажать на кнопку. Вот «Мятежная Луна». Скажем, сейчас у фильма почти 90 миллионов просмотров, верно? 80 или 90 миллионов аккаунтов включили его, плюс-минус. Они считают, что на один просмотр приходится два зрителя, верно? Такая у них математика», — начинает Снайдер.
«Так вот, если бы этот фильм шел в кинотеатре в качестве модели распространения, то, исходя из этой математики, его посмотрели бы 160 млн человек. 160 млн человек по 10 долларов за билет — это 1,6 млрд долларов. Так что, получается, больше людей посмотрели «Мятежную Луну», чем «Барби» в кинотеатре, так?» — заключил режиссер.
«Барби» оказалась самым успешным фильмом 2023 года. Она принесла в кассы больше 1,4 млрд долларов и стала 14-й самой кассовой картиной в истории.
Первая часть «Мятежной Луны» Снайдера не понравилась критикам. Сейчас на Rotten Tomatoes у картины рейтинг «свежести» 21% при 173 рецензиях. На Metacritic ситуация немногим лучше — 31 балл из 100 от 40 изданий.