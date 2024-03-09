Зак Снайдер посчитал, что «Мятежную луну» посмотрели больше людей, чем «Барби»

«Представим себе Netflix, где нужно всего лишь нажать на кнопку. Вот «Мятежная Луна». Скажем, сейчас у фильма почти 90 миллионов просмотров, верно? 80 или 90 миллионов аккаунтов включили его, плюс-минус. Они считают, что на один просмотр приходится два зрителя, верно? Такая у них математика», — начинает Снайдер.