«Два часа адской нудятины»: критики разгромили «Мятежную Луну» Зака Снайдера

Сейчас на Rotten Tomatoes у картины рейтинг «свежести» 24% при 42 отзывах. На Metacritic ситуация немногим лучше — 32 балла из 100 от 18 изданий. По этим показателям «Мятежная Луна» находится среди худших работ в фильмографии Снайдера — ниже «Бэтмена против Супермена» или «Лиги справделивости» и на одном уровне с «Запрещенным приемом».