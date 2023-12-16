«Два часа адской нудятины»: критики разгромили «Мятежную Луну» Зака Снайдера

В американских кинотеатрах вышла «Мятежная Луна, часть 1: Дитя огня» Зака Снайдера, вместе с этим в медиа появились первые рецензии на фантастический боевик. По большей части, критики оказались недовольны новым фильмом режиссера.
Сейчас на Rotten Tomatoes у картины рейтинг «свежести» 24% при 42 отзывах. На Metacritic ситуация немногим лучше — 32 балла из 100 от 18 изданий. По этим показателям «Мятежная Луна» находится среди худших работ в фильмографии Снайдера — ниже «Бэтмена против Супермена» или «Лиги справделивости» и на одном уровне с «Запрещенным приемом».
Среди мнений зрителей заметна полярность: на обоих сайтах много пользователей, которые либо ставят максимально возможные оценки, либо минимальные. Рейтинг зрителей на RT составляет 74%, на Metacritic — 6 баллов из 10.
21 сентября «Мятежная Луна, часть 1» появится на Netflix, а в апреле стриминговая площадка выпустит ее продолжение — «Дарующая шрамы».
Снайдер написал сценарий «Мятежной Луны» десять лет назад как проект спин-оффа «Звездных войн», а затем он был переписан в самостоятельную франшизу. Многие рецензенты отмечают сходство фильма с миром Джорджа Лукаса.
Вот что пишет главный кинокритик The Hollywood Reporter Дэвид Руни о «Мятежной Луне» в своем материале: «Это несамостоятельное и сумасшедшее лоскутное одеяло, в котором достаточно сюжетов, что хватит заткнуть черную дыру. Однако персонажи прописаны слишком слабо, чтобы доставлять удовольствие».
Наиболее резкий отзыв о «Мятежной Луне» написал главный критик IndieWire Дэвид Эрлих. Он поставил фильму оценку «два с минусом» и назвал его худшим фильмом Снайдера.
«Получилась крайне муторная тягомотина. 134 минуты адской нудятины изредка перебивает лишь жалость за впустую растраченный талант актеров. Снайдер пытается вытащить хоть йоту оригинальности из архетипов, которые существовали до него, но никогда не выглядели настолько никчемными», — обрушает свой гнев критик.
Чарльз Брамеско из The Guardian ставит фильму одну звезду из пяти и считает его «уродливым и непростительно скучным балаганом». «Снайдер путает изложение информации с построением мира, и неумело представленные предыстории лишь отвлекают зрителя от фантазии, а не погружают в нее», — уверен критик.
Кларис Лофри из The Independent повторяет оценку коллеги и называет фильм «беспорядочным нагромождением образов, собранных лишь ради хорошей картинки в трейлере».
По мнению Марка Олсена в материале Los Angeles Times, «Мятежная Луна» «слишком увлечена сочной картинкой вместо наполнения, а временами фильм больше похож на студийную презентационную панель, чем на органичное повествование».
Ник Шэгер из The Daily Beast размышляет о будущем франшизы: «Дитя огня» «удручает тем сильнее, что даже не завершает должным образом свою болезненно поверхностную историю». По его словам, фильм оказался лишь «подделкой, украшенной фирменными приемами своего режиссера».
В редкой положительной рецензии Нил Смит из британского журнала Total Film выражает мнение, что фильм не настолько плох: «Поклонники сурового, мускулистого кинематографа Снайдера не останутся обделенными. И хотя персонажи редко выходят за рамки двухмерных архетипов, все же можно получить удовольствие от бесцеремонного Чарли Ханнема в роли хитрого пилота а-ля Хан Соло».