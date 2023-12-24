«Мятежная Луна»: Зак Снайдер хотел снять «Звездные войны», а получились «Хроники Риддика»

Возникает вопрос: а зачем вообще понадобилось делить историю на два фильма? И зачем вырывать из нее куски ради попытки искусственно воссоздать феномен «Снайдерката» «Лиги справедливости»? Все эти вопросы останутся на совести Netflix. Желание заполучить семейный блокбастер к Рождеству не принесло «Мятежной Луне» ничего, кроме плохих рецензий. Но с другой стороны — а кто еще сейчас даст денег на оригинальную фантастику с большим бюджетом, когда вся индустрия ориентирована исключительно на уже знакомые франшизы? Тем более что полноценная версия рано или поздно выйдет. А если нет, то тем хуже для Netflix — им придется иметь дело с самым агрессивным фандомомФанаты Зака Снайдера знамениты своей токсичностью в интернете. современности.