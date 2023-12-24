«Мятежная Луна»: Зак Снайдер хотел снять «Звездные войны», а получились «Хроники Риддика»

Космическая империя Праматерь воюет так давно, что уже никто не помнит зачем. Тем временем на мирной луне Вельдт есть поселение с фермерами, к которому прибилась отстраненная девушка Кора (София Бутелла). Однажды туда прилетает адмирал Праматери Аттикус Нобл (Эд Скрейн) и сообщает, что у селян ровно десять недель, чтобы отдать все запасы зерна, иначе им сделают плохо. Кора вспоминает свое боевое прошлое и вместо зерна решает дать захватчикам отпор. Но для начала ей и влюбленному в нее фермеру Гуннару (Михил Хейсман) нужно собрать отряд мятежников.
Критики никогда не были доброжелательны к Заку Снайдеру, но их реакция на его сайфай-эпопею «Мятежная Луна» покажется жесткой даже тем, кто застал публичную порку «Запрещенного приема». Не все их претензии взяты с потолка, но и с разгромом люди явно переборщили. Первая часть «Мятежной Луны» вышла кривоватой, но обаятельной фантастикой в духе историй со страниц журнала «Heavy Metal», «Семи самураев» и одной саги из далекой-далекой Галактики.
Да, это фанфик по мотивам «Звездных войн», но разве сами «Звездные войны» не были фанфиком по мотивам «Флэша Гордона» и фильмов Куросавы? Снайдер отталкивается от схожих источников вдохновения, что и Джордж Лукас, но пропускает их сквозь призму своего гранж-видения. Даже мягкий рейтинг PG-13Детям до 13 лет просмотр нежелателен. не может скрыть того, насколько это тактильный, грязный и потный фильм. Объективы камеры, на которую его снимали, постоянно выглядят запотевшими.
Сценарии никогда не были сильной стороной Снайдера. Не стала исключением и «Мятежная Луна». Но если критики чаще всего оценивают фильмы сквозь призму театральной драматургии, то самого Снайдера клонит в сторону чистой живописной изобразительности. Его лучшие работы — если не брать в расчет написанный Джеймсом Ганном «Рассвет мертвецов» — больше похожи на эпические визуальные поэмы, чем на традиционное нарративное кино.
Туда же стремится и «Мятежная Луна». В фильме полно запоминающихся образов. Но из‑за бедной зрительской визуальной культуры даже любители кино назовут такие моменты бессмысленными красивостями. Однако сцена с оседланием грифона ярче выражает стремление к свободе, чем отдельные фильмы, книги и пьесы. А выкрашенная в цвет охры — пигмента, полученного с помощью глины, — картинка уместно отражает сюжет о спасении фермеров, работников земли.
Вдобавок Снайдер смог вплести в «Мятежную Луну» вибрации реальной политики гораздо тоньше, чем обычно ждешь от фильма про космических нацистов. Как оригинальная трилогия «Звездных войн» с ее империей и повстанцами отсылала к вьетнамской войне (а трилогия-приквел проводила параллель между правительством Джорджа Буша-младшего и ситхами), так и «Мятежная Луна» пытается напомнить об ужасах мирового колониализма.
Именно поэтому, как заметил кинокритик Сиддхант Адлакха, в речь белых нацистов Праматери вплетены британские и южноафриканские акценты, а Кору играет уроженка Алжира Бутелла с коричневым оттенком кожи. Ее героиню в детстве выкрала империя-агрессор (популярная и по сей день практика), а затем сделала своим солдатом. Во флешбэках нам показывают ее родную планету, чья ближневосточная архитектура и образы бойцов Праматери в броне вызывают ассоциации с войной в Ираке. Там, где другой режиссер ввел бы подобные намеки в речь героев, Снайдер прицельно использует кастинг, декорации и костюмы.
Но и поэтическому кинематографу, и политическим заявлениям нужно подобие связности — и с этим у «Мятежной Луны» есть проблемы. После отличного первого акта нас знакомят с другими персонажами, которые в пересказе звучат влажной мечтой помешанного на фантастике ребенка. Чарли Ханнам в роли Хана Соло с гриллзами! Пэ Дуна в образе киборга-убийцы со световыми мечами!
Вместе с тем двухчасового хронометража отчаянно не хватает, чтобы нас с ними познакомить. Когда после финальной бойни на общем плане нам показывают выживших персонажей, ловишь себя на мысли, что до этого они почти не общались между собой. При этом самая четкая сюжетная арка в фильме даже не у Коры, а Гуннара, который проходит путь от трусоватого коллаборациониста до революционера.
«Мятежная Луна» — одна из жертв эпидемии фильмов-дилогий, которая снова поразила кинематограф в 2023 году. Недавние «Форсаж» и «Миссия: невыполнима» обрывались на полуслове, а мультфильм «Человек-паук: Паутина вселенных» и вовсе обернулся двухчасовой экспозицией к следующему фильму. «Мятежная Луна» разделяет эту болезнь, но лишь отчасти. Во-первых, она тоже заканчивается на середине. Во-вторых, ей даже не удается выступить нормальной завязкой.
Чтобы первая часть выглядела полноценным фильмом, Снайдер заканчивает ее большой экшн-сценой, которая в итоге отнимает время у многочисленных персонажей. Вдобавок ее финальность выглядит комично преждевременной — даже один из героев замечает: «Поверить не могу, что мы уже справились!» Понятно, что у Снайдера в запасе есть еще второй фильм, но из‑за поспешности повествования в последних двух третях начинаешь думать, что «Мятежной Луне» было бы намного комфортнее в формате одного длинного фильма. Радует одно — следующая часть выйдет уже в апреле.
Также у режиссера припасен очередной «Снайдеркат» — режиссерская версия, которая прибавит к фильму целый час хронометража и потенциально сделает повествование менее скомканным. Кроме того, режиссер обещает, что у этой версии будет взрослый рейтинг RЛицам до 17 лет обязательно присутствие взрослого. . Весьма кстати, потому что у превосходно поставленных экшн-сцен местами обидно ломается ритм из‑за того, что Снайдер явно пытается удержаться в рейтинге PG-13 и режет кадр ровно на том моменте, когда должна пролиться кровь.
Возникает вопрос: а зачем вообще понадобилось делить историю на два фильма? И зачем вырывать из нее куски ради попытки искусственно воссоздать феномен «Снайдерката» «Лиги справедливости»? Все эти вопросы останутся на совести Netflix. Желание заполучить семейный блокбастер к Рождеству не принесло «Мятежной Луне» ничего, кроме плохих рецензий. Но с другой стороны — а кто еще сейчас даст денег на оригинальную фантастику с большим бюджетом, когда вся индустрия ориентирована исключительно на уже знакомые франшизы? Тем более что полноценная версия рано или поздно выйдет. А если нет, то тем хуже для Netflix — им придется иметь дело с самым агрессивным фандомомФанаты Зака Снайдера знамениты своей токсичностью в интернете. современности.
Эту версию «Мятежной Луны» при всем желании сложно назвать хорошим фильмом. Но даже сквозь все компромиссы виден талант и авторская любовь. В этом смысле фильм больше напоминает не «Звездные войны», а «Хроники Риддика» — еще одну не идеальную, но страстную «валентинку» фантастике и фэнтези. Ее ценители гарантированно получат удовольствие даже от такой версии. Для всех остальных будет «Снайдеркат».
Василия Говердовского
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