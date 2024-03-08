Робин Райт снимет психологический триллер «Подружка» с Оливией Кук

Вчера в 20:58
Фото: из соцсетей Робин Райт

Американская актриса Робин Райт, известная по сериалу «Карточный домик» и фильму «Форрест Гамп», срежиссирует психологический триллер «Подружка». Главную роль в нем исполнит Оливия Кук («Дом Дракона»), сообщил Collider.

Проект выпустит стриминговый сервис Prime Video. Он будет сериалом, над которым Райт в данный момент работает в Англии. Актриса не рассказала о сюжете шоу, но отметила, что сама принимает в нем участие.

«Это я и Оливия Кук, и она девушка моего сына. Это психологический триллер», — пояснила Райт.

Других деталей о проекте кинематографистка не раскрыла. Зато в интервью изданию она поделилась впечатлениями от работы над фильмом «Девица», который 8 марта вышел на Netflix.

Райт рассказала, что ее впечатлил уровень профессионализма исполнительницы главной роли — Милли Бобби Браун. «У нее потрясающее присутствие на экране. У нее нет фальшивой кости в теле, когда она произносит реплики», — подчеркнула Райт.

Актриса добавила, что согласилась участвовать в «Девице», поскольку ей понравилась задумка о разрушении стереотипов традиционной сказки. Также ей хотелось поработать с режиссером Хуаном Карлосом.

Подробности по теме
Люкке Ли представила кавер на песню «Ring of Fire» Джонни Кэша. Она станет саундтреком «Девицы»
Расскажите друзьям
Мобильная версия
Подпишитесь на новости
Афиша Daily
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
© 1999–2024 ООО «Компания Афиша»
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите ctrl + enter
18+