Робин Райт снимет психологический триллер «Подружка» с Оливией Кук

Американская актриса Робин Райт, известная по сериалу «Карточный домик» и фильму «Форрест Гамп», срежиссирует психологический триллер «Подружка». Главную роль в нем исполнит Оливия Кук («Дом Дракона»), сообщил Collider.
Проект выпустит стриминговый сервис Prime Video. Он будет сериалом, над которым Райт в данный момент работает в Англии. Актриса не рассказала о сюжете шоу, но отметила, что сама принимает в нем участие.
«Это я и Оливия Кук, и она девушка моего сына. Это психологический триллер», — пояснила Райт.
Других деталей о проекте кинематографистка не раскрыла. Зато в интервью изданию она поделилась впечатлениями от работы над фильмом «Девица», который 8 марта вышел на Netflix.
Райт рассказала, что ее впечатлил уровень профессионализма исполнительницы главной роли — Милли Бобби Браун. «У нее потрясающее присутствие на экране. У нее нет фальшивой кости в теле, когда она произносит реплики», — подчеркнула Райт.
Актриса добавила, что согласилась участвовать в «Девице», поскольку ей понравилась задумка о разрушении стереотипов традиционной сказки. Также ей хотелось поработать с режиссером Хуаном Карлосом.