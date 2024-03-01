Люкке Ли представила кавер на песню «Ring of Fire» Джонни Кэша. Она станет саундтреком «Девицы»

«Вы знаете, что я люблю каверы, они всегда появляются у меня какими‑то таинственными путями. Я слышала только версию Джонни Кэша, и только что родила, так что не рассчитывала петь что‑либо так скоро, но когда меня попросили, я не смогла отказаться», — поделилась артистка.