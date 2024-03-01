Люкке Ли представила кавер на песню «Ring of Fire» Джонни Кэша. Она станет саундтреком «Девицы»

Сегодня в 01:00
Фото: из соцсетей Люкке Ли

Шведская певица Люкке Ли представила кавер на песню «Ring of Fire» Джонни Кэша. Композиция станет саудтреком к фильму Netflix «Девица».

Люкке Ли перепела классическую балладу Кэша, появившуюся в 1963 году. Она записала ее при участии продюсера Эндрю Сарло. «Я бы посоветовала включить ее очень громко в наушниках и танцевать в замедленном темпе», — сказала Ли.

«Вы знаете, что я люблю каверы, они всегда появляются у меня какими‑то таинственными путями. Я слышала только версию Джонни Кэша, и только что родила, так что не рассчитывала петь что‑либо так скоро, но когда меня попросили, я не смогла отказаться», — поделилась артистка.

Певица отметила, что время у фортепиано в работе над кавером «вернуло ее к себе, или скорее к новой версии меня». Она поблагодарила Сарло за «заботу и внимание к деталям и за прекрасных артистов, которые сыграли» музыку вместе с Ли.

Премьера фильма «Девица» состоится 8 марта. Главную роль в фильме исполнила Милли Бобби Браун («Очень странные дела»). Она сыграла принцессу, которую должны были выдать замуж за принца, но вместо этого принесли в жертву дракону.

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