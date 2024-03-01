Люкке Ли представила кавер на песню «Ring of Fire» Джонни Кэша. Она станет саундтреком «Девицы»

Шведская певица Люкке Ли представила кавер на песню «Ring of Fire» Джонни Кэша. Композиция станет саудтреком к фильму Netflix «Девица».
Люкке Ли перепела классическую балладу Кэша, появившуюся в 1963 году. Она записала ее при участии продюсера Эндрю Сарло. «Я бы посоветовала включить ее очень громко в наушниках и танцевать в замедленном темпе», — сказала Ли.
«Вы знаете, что я люблю каверы, они всегда появляются у меня какими‑то таинственными путями. Я слышала только версию Джонни Кэша, и только что родила, так что не рассчитывала петь что‑либо так скоро, но когда меня попросили, я не смогла отказаться», — поделилась артистка.
Певица отметила, что время у фортепиано в работе над кавером «вернуло ее к себе, или скорее к новой версии меня». Она поблагодарила Сарло за «заботу и внимание к деталям и за прекрасных артистов, которые сыграли» музыку вместе с Ли.
Премьера фильма «Девица» состоится 8 марта. Главную роль в фильме исполнила Милли Бобби Браун («Очень странные дела»). Она сыграла принцессу, которую должны были выдать замуж за принца, но вместо этого принесли в жертву дракону.