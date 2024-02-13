Вышел первый трейлер фэнтези «Девица» с Милли Бобби Браун

Netflix выпустил первый трейлер фэнтези-фильма «Девица» с Милли Бобби Браун в главной роли. Премьера состоится 8 марта.
По сюжету принцессу Элоди должны выдать замуж за принца, но на деле ее приносят в жертву дракону ради выплаты старого долга. В условиях, когда помощи ждать неоткуда, принцессе придется полагаться только на себя, чтобы спастись от чудовища.
Режиссером «Девицы» стал создатель триллера «Интакто» и хоррора «28 недель спустя» Хуан Карлос Фреснадильо. Проект был запущен еще в 2020 году и должен был выйти в 2023-м. В итоге премьеру перенесли на 2024 год.
«Это фильм о трансформации — о том, как девочка становится женщиной, — и вам нужно по-настоящему почувствовать всю интенсивность. Мы не хотели ничего коверкать, и именно поэтому мы раздвинули все границы, чтобы превратить это в огромные американские горки для зрителей», — рассказал о концепции Фреснадильо.
Тем временем Браун запускает собственную линию одежды под одноименным брендом Florence by Mills. В основу коллекции актриса вложила принцип доступности и дешевизны, чтобы ее сверстники могли позволить себе купить одежду и найти именно то, что им нужно.