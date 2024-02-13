Вышел первый трейлер фэнтези «Девица» с Милли Бобби Браун

«Это фильм о трансформации — о том, как девочка становится женщиной, — и вам нужно по-настоящему почувствовать всю интенсивность. Мы не хотели ничего коверкать, и именно поэтому мы раздвинули все границы, чтобы превратить это в огромные американские горки для зрителей», — рассказал о концепции Фреснадильо.