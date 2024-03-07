В Каталонии раскрыли мошенников, подделывающих работы Бэнкси для продажи

Авторы подделок в основном продавали их по «разумным ценам, не превышающим 80 евро», а торговцы со «знанием мира искусства» захотели получить гораздо больше денег, выдавая их за оригиналы. В общей сложности мошенники, как предполагается, выручили более 10 тыс. евро.