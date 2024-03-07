В Каталонии раскрыли мошенников, подделывающих работы Бэнкси для продажи

Вчера в 22:55
Фото: erokism/Flickr

Полиция Каталонии задержала группу мошенников, которые якобы подделывали работы уличного художника Бэнкси и продавали их в Европе и США по цене до 1500 евро за штуку. Об этом сообщает The Guardian.

Полицейские арестовали двух человек в северо-восточном испанском городе Сарагоса, где предположительно были изготовлены подделки. Других двоих подозревают в выставлении работ на продажу. По данным правоохранителей, они продали по меньшей мере 25 работ.

Мошенники создавали подделки аэрозольной краской на картоне. Работы якобы выставлялись в специализированных магазинах, аукционных домах Барселоны и в сети, где их приобретали граждане Германии, Шотландии, Швейцарии, Испании и США.

Авторы подделок в основном продавали их по «разумным ценам, не превышающим 80 евро», а торговцы со «знанием мира искусства» захотели получить гораздо больше денег, выдавая их за оригиналы. В общей сложности мошенники, как предполагается, выручили более 10 тыс. евро.

Подделки продавалась вместе с сертификатом, что это созданные Бэнкси работы на его поп-ап-выставке «Dismaland», получившей известность как «cамый разочаровывающий парк развлечений».

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В конце 2023 года в Лондоне задержали похитителей работы Бэнкси. На улице города появился дорожный знак Stop с изображениями боевых самолетов, а после после того, как художник подтвердил авторство, знак украли.

В ноябре того же года Би-би-си обнаружила утерянное интервью 2003 года, в котором Бэнкси впервые назвал свое настоящее имя. На аудиозаписи знаменитый художник из Бристоля, который десятилетиями сохранял анонимность, разрешил называть себя Робби.

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