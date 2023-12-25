В Лондоне задержали второго подозреваемого в краже работы Бэнкси

Александр Голиков
Сегодня в 13:23
Фото: сайт Banksy

Полиция Лондона задержала второго подозреваемого в краже новой работы Бэнкси. 40-летнего мужчину также подозревают в порче имущества. На данный момент он остается под стражей. Об этом сообщает Би-би-си.

Первого предполагаемого преступника, которому около 20 лет, взяли под стражу днем ранее, однако позже выпустили под залог до дальнейшего разбирательства, которое намечено на середину марта.

Новая работа английского художника Бэнкси — дорожный знак Stop с изображениями боевых самолетов — появилась в районе Пэкхем на юге Лондона за несколько дней до этого. Спустя несколько часов после того, как художник подтвердил авторство, знак украли.

По информации правоохранителей, двое неизвестных мужчин приехали в район на электровелосипеде компании Lime, после чего один из них снял дорожный знак.

Предполагается, что новый арт-объект посвящен конфликту Израиля и Палестины. Это уже не первое произведение загадочного художника о ситуации в секторе Газа. С 2005 года работы Бэнкси регулярно появляются в самом регионе.

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