Грета Гервиг снимет сиквел «Барби», если найдется интересная и актуальная история

Грета Гервиг снимет продолжение «Барби», если найдется актуальная история. Об этом режиссерка заявила во время объявления звания женщины года по версии Time.
В основе истории ее фильма лежит любовь к самой кукле, поделилась Гервиг. «Мне в них все нравилось, а мама не была в этом так уверена. И я считаю, что это история поколений… Я всегда пытаюсь найти [в своих работах] эти подводные течения», — пояснила постановщица.
Если Гервиг обнаружит еще одно такое течение, то снимет сиквел. «Мне очень нравилось это делать [снимать „Барби“]. И мне очень понравились мир, который мы построили, и все актеры, и идея снова оказаться с этой группой людей очень захватывает», — призналась она.
Исполнительница главной роли «Барби» Марго Робби считает, что никакого сиквела не будет. Создатели картины, включая ее саму в качестве продюсерки, не рассчитывали на продолжение: «Мы не рассчитывали на трилогию, ничего в таком духе. Грета выложилась по полной, так что я даже не представляю, что может быть дальше».