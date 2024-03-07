Грета Гервиг снимет сиквел «Барби», если найдется интересная и актуальная история

В основе истории ее фильма лежит любовь к самой кукле, поделилась Гервиг. «Мне в них все нравилось, а мама не была в этом так уверена. И я считаю, что это история поколений… Я всегда пытаюсь найти [в своих работах] эти подводные течения», — пояснила постановщица.