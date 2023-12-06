«Ну, увидим»: Грета Гервиг о возможном фильме про Кена

В разговоре с ведущей шоу «60 минут» она и ее муж Ной Баумбах поделились, что во время работы над сценарием они вырезали много сцен с участием Кена. Они также признались, что с самого начала хотели видеть в этой роли Райана Гослинга, его имя даже было указано в самой первой версии сценария.