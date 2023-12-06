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«Ну, увидим»: Грета Гервиг о возможном фильме про Кена

Максим Саблин
Сегодня в 11:30

Грета Гервиг в интервью телеканалу CBS не стала отрицать работу над сольным фильмом о Кене из мира «Барби».

На вопрос журналистки про спин-офф картины о популярной кукле Гервиг, смеясь, ответила: «Мне кажется… Я не могу отвечать на этот вопрос. Понимаете, дело в том, что… Ну, посмотрим».

В разговоре с ведущей шоу «60 минут» она и ее муж Ной Баумбах поделились, что во время работы над сценарием они вырезали много сцен с участием Кена. Они также признались, что с самого начала хотели видеть в этой роли Райана Гослинга, его имя даже было указано в самой первой версии сценария.

В частности, в финальный вариант не попали эпизоды, глубже демонстрирующие влияние Кена на реальный мир, а также сцена, в которой Райан Гослинг должен был сыграть самого себя.

«У нас было слишком много материала для Кена. Мы писали все больше, и больше, и больше», — объяснила Гервиг. Баумбах прервал ее и попросил «не выдавать» всех секретов.

По информации инсайдера Дэниела Рихтмана, подготовка к сольному фильму про Кена началась еще в июле этого года, за некоторое время до выхода «Барби» на экраны. Warner Bros. была убеждена в финансовом успехе ленты, поэтому начала строить планы на продолжение. В итоге картина собрала более миллиарда долларов в мировом прокате и стала самым кассовым фильмом 2023 года.

В ноябре Марго Робби, не только исполнительница главной роли, но и продюсерка, поделилась, что, по ее мнению, у «Барби» не будет сиквела, ведь Гервиг вложила в фильм все свои идеи, а создатели не рассчитывали на вторую и третью части.

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Грета ГервигРайан ГослингНой БаумбахМарго Робби
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