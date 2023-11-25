Марго Робби считает, что «Барби» не нужен сиквел

«А также мы продемонстрировали, что кино с женщиной в главной роли может одинаково понравиться мужчинам и женщинам, молодежи и взрослым, хотя многие до сих пор в этом сомневаются. Вот поэтому результат „Барби“ так важен. Я рада быть частью этого, но не менее важно показать, как оригинальный проект получает большой бюджет и с успехом его реализует», — добавила она.