Марго Робби считает, что «Барби» не нужен сиквел

Марго Робби считает, что у «Барби» Греты Гервиг не будет сиквела. В комментарии Associated Press она, не только исполнительница главной роли, но и продюсерка, рассказала, что создатели картины не рассчитывали на продолжение.
«По-моему, мы вложили в фильм все, что придумали. Мы не рассчитывали на трилогию, ничего в таком духе. Грета выложилась по-полной, так что я даже не представляю, что может быть дальше», — ответила Робби журналисту.
По мнению актрисы, собранный лентой в мировом прокате миллиард долларов имеет большое значение для киноиндустрии в целом.
«По-моему, главный результат „Барби“ в том, что мы доказали, что оригинальное кино может собирать огромную кассу в прокате. Что фильмам не нужно быть сиквелами, приквелами или ремейками для этого», — считает Робби.
«А также мы продемонстрировали, что кино с женщиной в главной роли может одинаково понравиться мужчинам и женщинам, молодежи и взрослым, хотя многие до сих пор в этом сомневаются. Вот поэтому результат „Барби“ так важен. Я рада быть частью этого, но не менее важно показать, как оригинальный проект получает большой бюджет и с успехом его реализует», — добавила она.
В июне Робби поделилась с журналом Time, что события возможного сиквела могут сложиться по-разному, а съемочная группа уделяла больше всего внимания первому фильму. «В продолжении может случиться миллион вещей. Но я боюсь оказаться в ловушке, когда ты вынужден работать над фильмом и одновременно придумывать ему сиквелы», — сказала артистка.
В разговоре с The New York Times Грета Гервиг также подчеркивала, что у нее нет планов на вторую часть: «После окончания съемок каждого своего фильма мне кажется, что у меня никогда не будет других идей и я сделала все, что хотела. Я бы не хотела разрушать чьи‑то мечты, но в моей голове ноль идей прямо сейчас».
Впрочем, позже в интервью People режиссерка призналась, что не против сиквела, особенно если бы он лучше раскрывал вселенную «Барби», а не только знакомых персонажей. «В фильме есть светлый тон, юмор и радость, и его мир так прекрасен. Я хочу вернуться в мир Барби», — сказала Гервиг.