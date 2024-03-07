В Петербурге открыли памятник Доктору Лизе

В Петербурге на территории парка «Россия — моя история» открыли памятник Елизавете Глинке, известной как Доктор Лиза. Об этом сообщил телеканал «ЛенТВ24».
Скульптуру создал Константин Шапкин. Он изобразил основательницу фонда «Справедливая помощь» с ребенком на руках внутри сердца с крыльями. По словам автора, он хотел показать, что Доктор Лиза была «ангелом милосердия».
На памятнике выгравировали знаменитую фразу Глинки: «Я всегда на стороне слабого». Глинка была известна как защитница больных, малообеспеченных и бездомных людей.
Пока в Петербурге можно увидеть только эскиз памятника. Шапкин еще не определился, в каком материале он хотел бы выполнить окончательную версию работы. Ее в будущем установят в «Хосписе на дому» на улице Антонова-Овсеенко.
Ранее памятник Елизавете Глинке появился в подмосковном Красногорске — рядом с реабилитационным центром «Созвездие». Бронзовый монумент создал художник Салават Щербаков.
Елизавета Глинка погибла в декабре 2016 года при крушении самолета Ту-154, летевшего в Сирию. Вместе с ней на борту находился еще 91 пассажир. К четырехлетию смерти Доктора Лизы «Афиша Daily» поговорила с ее мужем Глебом.