В Красногорске установили памятник Доктору Лизе

В подмосковном городе Красногорске открыли памятник врачу-реаниматологу и филантропу Елизавете Глинке, также известной как Доктор Лиза. Об этом сообщил «РБК».

Скульптуру установили рядом с реабилитационным центром «Созвездие». Ее автором выступил народный художник России Салават Щербаков — создатель памятников Петру Столыпину и Александру I в Москве.