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В Красногорске установили памятник Доктору Лизе

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:39

В подмосковном городе Красногорске открыли памятник врачу-реаниматологу и филантропу Елизавете Глинке, также известной как Доктор Лиза. Об этом сообщил «РБК».

Скульптуру установили рядом с реабилитационным центром «Созвездие». Ее автором выступил народный художник России Салават Щербаков — создатель памятников Петру Столыпину и Александру I в Москве.

Бронзовый монумент изображает Глинку во врачебном халате и с улыбкой на лице. На постаменте размещены цитаты создательницы благотворительного фонда «Справедливая помощь».

С одной стороны памятника выгравирована фраза «Иногда в семьях с больными я вижу столько любви…», а с другой стороны — «Мы никогда не уверены, что вернемся назад…».

Елизавета Глинка погибла в декабре 2016 году при крушении самолета Ту-154, летевшего в Сирию. Вместе с ней на борту находился еще 91 пассажир. К четырехлетию смерти Доктора Лизы «Афиша Daily» поговорила с ее мужем Глебом.

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