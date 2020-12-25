25 декабря прошло ровно 4 года со дня трагической смерти Елизаветы Глинки, известной как Доктор Лиза. Благодаря ей сотни больных получили помощь, тысячи бездомных были накормлены и миллионы людей увидели живой пример, как доброта спасает мир. Коротко рассказали о жизни Елизаветы и поговорили с ее мужем Глебом Глинкой о том, какой он ее знал.

Кто такая Доктор Лиза Елизавета Петровна Глинка родилась в Москве в 1962 году. После окончания Второго медицинского института имени Пирогова она вместе с мужем Глебом Глинкой, американским адвокатом русского происхождения, уехала в Америку. И именно в Штатах доктор Лиза начала свою благотворительную деятельность. Там она впервые познакомилась с работой хосписов и даже окончила Дартмутскую медицинскую школу по направлению «паллиативная помощь». В то время интернет-благотворительность только зарождалась, но Елизавета уже собирала вещи, медикаменты и деньги для нуждающихся с помощью форума, на котором проводились различные благотворительные акции. Ее муж Глеб Глинка в разговоре с «Афишей» вспоминает: «Она всегда была такая: пройти с ней мимо какого‑нибудь просящего было невозможно. Мне едва удавалось сохранить свой гардероб, чтобы она не раздала его бездомным». По образованию доктор Лиза была детским врачом-реаниматологом, но больше ее привлекала работа в хосписах. С того момента, как ей удалось познакомиться с их деятельностью в США, Елизавета Глинка открыла первый бесплатный хоспис в Киеве на базе онкологического центра, а в 2007 году создала собственный фонд «Справедливая помощь». Эта международная благотворительная общественная организация помогает неизлечимо больным, бездомным, а также одиноким пенсионерам и людям с инвалидностью, которые лишились средств к существованию. Каждую среду Елизавета Глинка вместе с волонтерами организации выезжала на Павелецкий вокзал и раздавала там еду и лекарства нуждающимся. А при необходимости помогала им юридически и оказывала медицинскую помощь. В интервью Ксении Соколовой Елизавета говорила, что самая частая просьба бездомных — «похоронить их по-человечески». Именно поэтому Доктор Лиза всегда очень внимательно относилась к своим подопечным и старалась сделать так, чтобы это желание было исполнено.

При Елизавете в ее фонд поступало много пожертвований. Часто перечисляли крупные суммы; их жертвовали такие люди, как Вячеслав Володин и Михаил Прохоров. Но параллельно с этим бабушки с Дальнего Востока также присылали деньги и просили прощения, что не могут отправить больше. Такой поток финансирования был, потому что люди доверяли Доктору Лизе. Все держалось на ее авторитете. «Иногда ей приносили целые конверты с деньгами, но она всегда уточняла, есть ли какие‑то ограничения, на что можно потратить эту сумму. Люди давали эти деньги просто так, без расписки и каких‑то других бумаг. Они понимали, что деньги не пропадут, что каждая копейка пойдет на чужие нужды», — рассказал нам Глеб Глинка. Все любили Доктора Лизу, но мало кто из ее родных понимал, зачем она занимается благотворительностью, если она талантливый врач-реаниматолог. Даже мать Елизаветы Галина Поскребышева, которая сама была врачом-диетологом, не могла смириться с выбором дочери. «Ее мать не могла принять, что диагностик от Бога занимается безнадежно больными».

«Но в Лизе глубоко сидело внутреннее желание облегчить страдания людей, вернуть им чувство собственного достоинства, пробудить надежду».

Мало кто понимал, что она занималась хосписными больными именно потому, что была врачом по своей сути», — вспоминает муж Елизаветы. Но деятельность Доктора Лизы не ограничивалась помощью бездомным и неизлечимо больным людям. В 2010 году Елизавета начала сбор материальной помощи тем, кто пострадал от лесных и торфяных пожаров. А после наводнения в Крымске в 2012 году «Справедливая помощь» во главе с доктором Лизой организовала сбор вещей всем пострадавшим. В 2014 году, когда начался вооруженный конфликт на востоке Украины, Елизавета стала активно помогать жителям Донецкой и Луганской областей, а впоследствии организовала сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Она вывозила раненых и тяжелобольных детей из районов, охваченных войной. Специально для них Елизавета выделила помещение, которое ей передало в пользование правительство Москвы. Начиная с 2015 года Елизавета периодически летала в Сирию, чтобы оказать помощь мирному населению в период войны. Она доставляла и распределяла гуманитарную помощь. 25 декабря 2016 года Елизавета Глинка вылетела из Сочи в Латакию на борту самолета ТУ-154, чтобы отвезти партию лекарств для университетского госпиталя в Сирии. Но спустя несколько минут после взлета произошла авиакатастрофа, и самолет упал в Черное море. Никто из присутствовавших на борту лайнера не выжил. Официальных данных о том, что послужило причиной катастрофы, Министерство обороны РФ не представило, но возможной причиной крушения назвали ошибку командира воздушного судна. « Мы никогда не уверены в том, что вернемся назад живыми, потому что война — это ад на земле, и я знаю, о чем я говорю. Но мы уверены в том, что добро, сострадание и милосердие работают сильнее любого оружия », — с такими словами выступила Елизавета Глинка 8 декабря 2016 года на вручении Государственной премии за выдающиеся достижения в области благотворительной и правозащитной деятельности, незадолго до своей гибели.

После смерти доктора Лизы пост президента фонда «Справедливая помощь» заняла ее преемница Ксения Соколова. Но спустя полтора года ей пришлось уйти: в августе 2018 года Следственный комитет возбудил против нее уголовное дело, подозревая ее в злоупотреблениях полномочиями и растрате целевого бюджета. Сама же Соколова отрицала все обвинения. В июле 2020 года «МБХ медиа» рассказало о прекращении уголовного дела, по которому проходила Ксения. Сейчас организация продолжает свою деятельность под руководством исполнительного директора Ольги Рустамовой. «Мы продолжаем и развиваем традиции милосердия по примеру Елизаветы Глинки», — так написано в миссии фонда.

22 октября в прокат вышел фильм «Доктор Лиза», который рассказывает об одном дне из жизни Лизы Глинки — о годовщине свадьбы. Главную роль в картине исполнила Чулпан Хаматова. В фильме перемешаны реальные герои и вымышленные сцены, например, когда героиня крадет обезболивающее — в реальности такого не было. Но основной целью фильма было рассказать людям о том, кто такая Доктор Лиза, какой след она оставила в нашей истории, и показать, насколько сложной и непредсказуемой была ее жизнь. Глеб Глинка о жизни Елизаветы

Глеб Глинка

Когда я приехал в Россию в первый раз, то был очарован, потому что наконец-то увидел это волшебное пространство, о котором папа так часто рассказывал. Я тогда приехал из Америки в гости к своей сводной сестре Ирине и порядком утомил ее расспросами, предложениями сходить куда‑то. Поэтому она дала мне номер своей подруги. Это была Елизавета, которой на тот момент было чуть больше двадцати. Я позвонил, и мы договорились сходить в кино. После сеанса мы гуляли по Москве до самого утра. Хоть я был убежденный холостяк, у меня появилось ощущение, что живой ветер меня подобрал, и я лечу. Как в «Мастере и Маргарите». Я сам не до конца понимаю как, но мы на подсознательном уровне почувствовали, что останемся вместе. Никаких объяснений не было, мы не говорили друг другу никаких особых слов. Но она была абсолютно родная. Это была настоящая любовь. Трудности [в отношениях из‑за разных гражданств у нас] были, это правда. Начиная с того, что Елизавету банально могли уволить с работы за такое близкое общение с американским гражданином, и заканчивая так называемым квартирным вопросом. Снять квартиру [в Москве] было очень сложно: когда хозяева узнавали, что я из Америки, отказывались сдавать. И мне удалось снять квартиру только за завышенную сумму, гораздо выше рыночной стоимости. Мы пытались сыграть свадьбу в Москве, но это оказалось не так уж просто. Но в конечном итоге у нас получилось это сделать, мы и поженились, и даже обвенчались. Я чувствую себя неловко в такие моменты. Я же по профессии адвокат, человек с холодной головой, но когда рассказываю нашу историю, такое впечатление, что это сцена из кино. Для меня всегда было две Елизаветы: одна, которая работала, была публичной личностью. Дома мы особо не разговаривали о работе, только если у меня были какие‑то особенно интересные дела, я мог поделиться с ней. Она тоже рассказывала о чем‑то любопытном, делилась какими‑то моментами. Она очень любила смеяться, была легкой и светлой, поэтому часто рассказывала какие‑то смешные истории с работы. И была вторая Лиза, семейная, домашняя. Которая очень любила ездить на дачу, когда выдавалась возможность. Каждые выходные мы проводили вместе: не было ощущения, что она отсутствует. Была, правда, одна особенность: у нее постоянно звонил телефон. У всех был ее прямой номер, чтобы можно было быстро решать рабочие вопросы. И иногда получалась так, что в одиннадцать ночи мог кто‑то позвонить и спросить ее совета.

По характеру она и правда была очень сильной, но была одна фраза, которую она произносила, когда ей было совсем плохо: «Глебушка, возьми меня в карман».

Когда на работе она кого‑то теряла, то очень тяжело переживала, пропускала через себя каждого своего пациента. Я никогда не понимал, как можно столько боли и страдания пропустить через себя. Это что‑то сверхчеловеческое. То, как она уставала, было жутко. Особенно по пятницам, когда приходила домой и просто падала на диван. Отдыхала она, когда занималась домашними делами. Эта возможность у нее появлялась нечасто, поэтому в выходные она всегда готовила что‑то особенное или мыла окна. На даче она любила выращивать цветы, копаться в земле. Она расслаблялась, когда жила обычной человеческой жизнью. Она любила театры. Особенно чеховскую «Чайку», которую могла смотреть бесконечно. У нее была мечта: она хотела создать больницу, которая принимала бы абсолютно всех, независимо ни от чего: есть документы или нет, российский или не российский гражданин. Единственное требование, которое было бы, — человек болен. И она добилась своего: город выдал ей прекрасное помещение, бывшую больницу, которую закрыли. Но потом началась война в Украине. Она сразу поняла, что больницы не будет, потому что помещение придется передать детям, которых нужно вытаскивать из огня. Лизе не могло быть спокойно, пока кому‑то было плохо . Я долгое время не понимал, насколько она известная. Однажды мы ужинали в ресторане на Садовой. И я попросил счет, а официант ответил, что никакого счета нет, потому что хозяин сказал, что для Доктора Лизы все за счет заведения. И только тогда я понял, насколько она завоевала всеобщую любовь и уважение. [«Доктор Лиза»] — отличный фильм. Он создан людьми, которые хорошо ее знали и для которых это было очень личное дело. Среди них и продюсер, он старый друг семьи, и Чулпан Хаматова, они вместе работали, и Константин Хабенский. В фильме очень много интересных маленьких моментов из реальной жизни. Например, эпизод, где она в такси переодевается из рабочего халата в платье. Этот момент очень хорошо показан, и так действительно было в жизни. Мне понравился фильм, хотя изначально я ждал чего‑то другого. Я думал, будет что‑то артхаусное, но продюсер убедил меня, что именно такой фильм привлечет широкую публику к просмотру. Его целью было рассказать о Елизавете всем, кто ранее ничего о ней не знал, чтобы они открыли для себя ее отношение к жизни, ее ценности и ее способность любить.