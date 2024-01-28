X временно ограничила доступ к результатам поиска по имени Тейлор Свифт из‑за картинок, созданных ИИ

Сгенерированные искусственным интеллектом изображения с Тейлор Свифт без одежды в непристойных и откровенных позах заполонили X, их просмотрели десятки миллионов раз, прежде чем модераторы удалили. Политика соцсети запрещает распространение «синтетических, модифицированных или вырванных из контекста медиа, которые могут обмануть или сбить с толку людей и причинить вред».