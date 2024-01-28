X временно ограничила доступ к результатам поиска по имени Тейлор Свифт из‑за картинок, созданных ИИ

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:30
Фото: кадр из «The Eras Tour»

При попытке поиска постов по имени Тейлор Свифт соцсеть X (в прошлом — твиттер) выдает ошибку. При этом при попытке вбивания по отдельности Swift и Taylor Swift, а также Taylor AND Swift, соцсеть показывает результаты поиска, обратил внимание CNN.

Сгенерированные искусственным интеллектом изображения с Тейлор Свифт без одежды в непристойных и откровенных позах заполонили X, их просмотрели десятки миллионов раз, прежде чем модераторы удалили. Политика соцсети запрещает распространение «синтетических, модифицированных или вырванных из контекста медиа, которые могут обмануть или сбить с толку людей и причинить вред».

Пресс-служба X подтвердила, что временно ограничила результаты поиска по имени певицы.

Распространение сгенерированных картинок со Свифт в очередной раз подняло вопрос о регулировании ИИ. Хоть и в девяти штатах США действуют законы, запрещающие создание или распространение дипфейковых фотографий, федерального закона в стране не приняли.

После инцидента с артисткой член палаты представителей Джо Морелл возобновил попытку принять законопроект, который сделает распространение без согласия изображений с цифровой обработкой преступлением, влекущим за собой тюремное заключение и штрафы. «Мы, безусловно, надеемся, что новости о Тейлор Свифт помогут придать импульс и усилить поддержку нашего законопроекта», — заявил он.

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