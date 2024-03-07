В Екатеринбурге закрыли надпись «Кто мы, откуда, куда мы идем?» на крыше бывшего завода

Рабочие скрыли под брезентом надпись «Кто мы, откуда, куда мы идем?» на крыше бывшего приборостроительного завода в Екатеринбурге. Об этом сообщают It’s My City и Ural Mash, публикуя фотографии очевидца.
В пресс-службе УГМК, которая аффилирована с владельцем здания, пока ситуацию не прокомментировали. На месте бывшего завода планируют построить храм Святой Екатерины (который не удалось построить в парке из‑за протестов 2019 года). Еще в 2020 году местные СМИ писали, что здание начали готовить к сносу.
Надпись на крыше бывшего завода создал художник Тима Радя в рамках биеннале в 2017 году. Раньше на этой крыше был установлен советский лозунг «Слава труду!».
В январе 2019-го фотография с надписью «Кто мы, откуда, куда мы идем?» стала одним из символов протестов после возвращения и ареста Алексея Навального. На снимке Виктории Халиулиной запечатлены протестующие, которые идут по льду городского пруда мимо надписи, созданной Радей.