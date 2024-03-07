В Екатеринбурге закрыли надпись «Кто мы, откуда, куда мы идем?» на крыше бывшего завода

В пресс-службе УГМК, которая аффилирована с владельцем здания, пока ситуацию не прокомментировали. На месте бывшего завода планируют построить храм Святой Екатерины (который не удалось построить в парке из‑за протестов 2019 года). Еще в 2020 году местные СМИ писали, что здание начали готовить к сносу.