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Фото с протестующими, идущими по льду городского пруда в Екатеринбурге, продали за 400 тыс. рублей

Семён Гудошников
Сегодня в 20:52

Фотографию с протестующими, которые идут по льду городского пруда в Екатеринбурге, продали на аукционе за 400 тыс. рублей. Торги проходили в фейсбуке уличного художника Тимофея Ради. Снимок достанется Михаилу Яновичу из Москвы.

Полученные от продажи деньги будут перечислены организациям «ОВД-инфо» и «Апология протеста», которые помогают задержанным.

Фотография была сделана 31 января — в день, когда по всей России проходили акции в поддержку Алексея Навального. Автор снимка — Виктория Халиулина — запечатлела людей, которых вытеснил на лед екатеринбургский ОМОН. Они идут мимо надписи «Кто мы, откуда, куда мы идем?». Фотография стала одним из символов недавних протестов.

На аукционе продавали распечатанную копию снимка размером 150 на 100 сантиметров. На ней оставили подпись Халилуина и Ради — автор надписи на крыше приборостроительного завода, которая попала в кадр.

Ранее с молотка ушла еще фотография, ставшая символов протеста. Снимок с силовиком под портретом Путина авторства Дмитрия Маркова был продан за 2 млн рублей. Все собранные деньги также перечислили «ОВД-инфо» и «Апологии протеста».

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